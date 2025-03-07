FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 223
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так оно и есть - Pivot раз в сутки выставляет уровни - и на всех тайм, видно направление.
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вот пример от Индикатора Pivot - цена находится ниже уровня (оранжевая линия)
GBP\USD-H2 предположительно что цена упадёт к этому уровню 1.36092 по индикатору Pivot . Но так же есть другой индикатор "Coral" который ещё поддерживает движение верх
а я предпологаю так))ну не сегодня конечно
Евра наша:
Еня... Так по дневкам и пойдет:
Еня... Так по дневкам и пойдет:
USD\JPY-Weekly -------- вижу её здесь 116.389
USD\JPY-Daily
Откройте мне веки...
Откройте мне веки...
USD\CAD-H2 ----------------- сегодня хочет сюда 1.25852
USD\CAD-H4 --------- забыл как индикатор называется - он то и показывает на 4часовом этот уровень
во нашёл название Оригинал здесь https://www.mql5.com/ja/code/13910
USD\CAD-H2 ----------------- сегодня хочет сюда 1.25852
Хочет...
USD\CAD-H2 ----------------- сегодня хочет сюда 1.25852
USD\CAD-H4 --------- забыл как индикатор называется - он то и показывает на 4часовом этот уровень
во нашёл название Оригинал здесь https://www.mql5.com/ja/code/13910
Ссылка:
Классический CCI-это типичный тип скользящей средней для использования. Это CCI, пошаговые каналы медиа-линейной основы, насколько это возможно.
Шаг канала заключается в том,что рост и падение цены стягиваются вместе по результатам(быка и медведя в нападении и обороне), что линии позиции определяются вами.
Эта линейка функций - это изменение цены в зависимости от гибкости реагирования и при реализации ключевого проекта с плоской линией.
Для получения дополнительной информации о версии MQL4, пожалуйста, посетите.
https://www.mql5.com/ja/code/13873
https://www.mql5.com/ja/code/13820
Дискуссия сдвинулась с мертвой точки
Cпасибо за ссылку, но с 15 года там всего 3 тыс просмотров... маловато для Китая будет...))
он у меня в комплексе с другими индикаторами - я на него ориентируюсь когда он пересекает "Coral" Индикатор Оригинал здесь https://www.mql5.com/ru/code/22496