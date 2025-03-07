FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 223

Новый комментарий
[Удален]  
SanAlex #:

так оно и есть - Pivot раз в сутки выставляет уровни - и на всех тайм, видно направление.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот пример от Индикатора Pivot - цена находится ниже уровня (оранжевая линия)

GBP\USD-H2        предположительно что цена упадёт к этому уровню 1.36092 по индикатору  Pivot . Но так же есть другой индикатор "Coral" который ещё поддерживает движение верх  

  

а я предпологаю так))ну не сегодня конечно

Файлы:
Screenshot_001_LI.jpg  1880 kb
 

Евра наша:


[Удален]  
поеду на рыбалку)))проверю вечером доход с сигналов индикаторов)))))))))))))))
 

Еня... Так по дневкам и пойдет:


[Удален]  
Lesorub #:

Еня... Так по дневкам и пойдет:


USD\JPY-Weekly       -------- вижу её здесь 116.389

USDJPYWeekly 116.389

USD\JPY-Daily

USDJPYDaily 116.389

 

Откройте мне веки...


[Удален]  
Lesorub #:

Откройте мне веки...


USD\CAD-H2           ----------------- сегодня хочет сюда 1.25852

USDCADH2 1.25852

USD\CAD-H4           --------- забыл как индикатор называется - он то и показывает на 4часовом этот уровень 

во нашёл название  Оригинал здесь  https://www.mql5.com/ja/code/13910 

USDCADH4 1.25852

CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)
CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)
  • www.mql5.com
ステップチャネルを基準にCCIを表示します。「ボラティリティ・ステップチャネル」も付属しています。
 
SanAlex #:

USD\CAD-H2           ----------------- сегодня хочет сюда 1.25852


Хочет...  


 
SanAlex #:

USD\CAD-H2           ----------------- сегодня хочет сюда 1.25852

USD\CAD-H4           --------- забыл как индикатор называется - он то и показывает на 4часовом этот уровень 

во нашёл название  Оригинал здесь  https://www.mql5.com/ja/code/13910 


Число просмотров: 3249 Оценка:
Голосов: 6 Оценка:
Опубликованный: 2015.11.06 16:24 Обновленный: 2016.11.22 07:34

Ссылка:

Классический CCI-это типичный тип скользящей средней для использования.  Это CCI, пошаговые каналы медиа-линейной основы, насколько это возможно.

Шаг канала заключается в том,что рост и падение цены стягиваются вместе по результатам(быка и медведя в нападении и обороне), что линии позиции определяются вами.

Эта линейка функций - это изменение цены в зависимости от гибкости реагирования и при реализации ключевого проекта с плоской линией.

CCI на канале Step

Для получения дополнительной информации о версии MQL4, пожалуйста, посетите.

https://www.mql5.com/ja/code/13873

https://www.mql5.com/ja/code/13820

Cпасибо за ссылку, но с  15 года там всего 3 тыс просмотров... маловато для Китая будет...))

CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)
CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)
  • www.mql5.com
ステップチャネルを基準にCCIを表示します。「ボラティリティ・ステップチャネル」も付属しています。
[Удален]  
Сергей Криушин #:

он у меня в комплексе с другими индикаторами - я на него ориентируюсь когда он пересекает "Coral" Индикатор  Оригинал здесь  https://www.mql5.com/ru/code/22496 

Coral
Coral
  • www.mql5.com
Индикатор Coral
1...216217218219220221222223224225226227228229230...476
Новый комментарий