FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 234
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лесоруб - у тебя какой прогноз по фунту?
GBP\USD-Daily
На хаях напокупал????
Он же говорит: жидкий нежданчик прилетел... касторки объелись, ничего, военные технику обратно подправят, а может и толчком стать, дуновением крыльев бабочки и вот тебе и Черный лебедь взовьется над моею головой...)))
На хаях напокупал????
нет! перекур пока - . Надо собраться мыслями, что то вроде намечается.
лесоруб - у тебя какой прогноз по фунту?
GBP\USD-Daily
Ещё накидал Индикаторов - просится вниз и хорошо просится - ( только что то, надобно перекурить пару деньков )
индикаторы
Harmonic Pattern Finder V3
Shved Supply and Demand
EUR\USD-M30 ------- 1.17191
GBP\USD-H2 ------- 1.33944
лесоруб - у тебя какой прогноз по фунту?
GBP\USD-Daily
Идут продажи пары...
В моменте:
Идут продажи пары...
В моменте:
Спасибо! - тоже поддерживаю, что нужно держаться продаж. хотя смотря на каком тайм, кто то может и наловить(куш) и по верхам.
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я вот так вижу на сегодня
Обычная ситуация и у меня так же бывает, когда зацикливаюсь и сутками всматриваюсь в монитор. И скорее всего у 95% трейдеров такой же график.
так и я о том же, такое у меня бывало, может быть даже десятки раз, как бороться? противостоять?
так и я о том же, такое у меня бывало, может быть даже десятки раз, как бороться? противостоять?
если есть сила воли - нужно в первую очередь, перестроить свою психологию и не в лазить в рынок, каждый раз лишь-бы по участвовать в гонке.
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ручная работа всегда ценится во всех сферах - но всё же, можно автоматизировать немного свою работу. Так как человек всё время у монитора, он обязательно совершит ошибки, от усталости.