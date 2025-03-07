FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 234

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SanAlex #:

лесоруб - у тебя какой прогноз по фунту?

GBP\USD-Daily

На хаях напокупал????
 
Renat Akhtyamov #:
На хаях напокупал????

Он же говорит: жидкий нежданчик прилетел... касторки объелись, ничего, военные технику обратно подправят, а может и толчком стать, дуновением крыльев бабочки и вот тебе и Черный лебедь взовьется над моею головой...)))

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Renat Akhtyamov #:
На хаях напокупал????

нет! перекур пока - . Надо собраться мыслями, что то вроде намечается. 

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SanAlex #:

лесоруб - у тебя какой прогноз по фунту?

GBP\USD-Daily


Ещё накидал Индикаторов - просится вниз и хорошо просится - ( только что то, надобно перекурить пару деньков )

GBPUSDDaily 2222

индикаторы

Harmonic Pattern Finder V3

Shved Supply and Demand


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EUR\USD-M30  ------- 1.17191

EURUSDM30 1.17191

GBP\USD-H2    ------- 1.33944

GBPUSDH2 1.33944

 
SanAlex #:

лесоруб - у тебя какой прогноз по фунту?

GBP\USD-Daily


Идут продажи пары...

В моменте:



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Lesorub #:

Идут продажи пары...

В моменте:

Спасибо! - тоже поддерживаю, что нужно держаться продаж. хотя смотря на каком тайм, кто то может и наловить(куш) и по верхам. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\

я вот так вижу на сегодня 

GBPUSDM30 ччч 

 
SanAlex #:

Обычная ситуация и у меня так же бывает, когда зацикливаюсь и сутками всматриваюсь в монитор. И скорее всего у 95% трейдеров такой же график. 

так и я о том же, такое у меня бывало, может быть даже десятки раз, как бороться? противостоять?

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Sergey Lazarenko #:

так и я о том же, такое у меня бывало, может быть даже десятки раз, как бороться? противостоять?

если есть сила воли - нужно в первую очередь, перестроить свою психологию и не в лазить в рынок, каждый раз лишь-бы по участвовать в гонке.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ручная работа всегда ценится во всех сферах - но всё же, можно автоматизировать немного свою работу. Так как человек всё время у монитора, он обязательно совершит ошибки, от усталости.  

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Нефть за ночь дала, ещё ниже жду
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