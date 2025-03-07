FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 178
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Не пойдет йена сегодня, только не сегодня....бакс силён..ожидания!!
NZDUSD:GBPUSD шорт
Вот это актуально
Конечно актуально. Ктож спорит то)))
И так еще. Будем подождать)))
GBP \ USD - H2 скорее всего будет так - цель на завтра 1.38793
GBP \ USD - H2 скорее всего будет так - цель на завтра 1.38793
И так еще. Будем подождать)))
Блин а у меня отложенный ордер не ставится блиннн
Так так открой))) Делов то)))
Ну все, сработала отложка. Ждемс)))
Ну все, сработала отложка. Ждемс)))