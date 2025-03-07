FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 178

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dryun777 #:
Не пойдет йена сегодня, только не сегодня....бакс силён..ожидания!!
Некогда ждать. Работать надо. Денюшку заколачивать.
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dryun777 #:
NZDUSD:GBPUSD шорт
Вот это актуально
 
dryun777 #:
Вот это актуально

Конечно актуально. Ктож спорит то)))


 

И так еще. Будем подождать)))


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GBP \ USD - H2    скорее всего будет так - цель на завтра   1.38793

GBPUSDH2 1.38793

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SanAlex #:

GBP \ USD - H2    скорее всего будет так - цель на завтра   1.38793


Может так и будет,завтра..может!!если отчёты сильные выйдут!!но в любом случае фунт будет дешеветь в долгосроке..а если отчёты не очень то фунту кирдык
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Aleksandr Yakovlev #:

И так еще. Будем подождать)))


Блин а у меня отложенный ордер не ставится блиннн
 
dryun777 #:
Блин а у меня отложенный ордер не ставится блиннн

Так так открой))) Делов то)))

 

Ну все, сработала отложка. Ждемс)))


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Aleksandr Yakovlev #:

Ну все, сработала отложка. Ждемс)))


Тоже жду))) ещё доллар франк к покупке подходит,если пройдёт сопротивление
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