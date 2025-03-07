FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 75

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Vladimir Baskakov:
Не видел ещё твой плюс

Да смотри. Достал уже.

 
Vladimir Baskakov:
Забудь уже, не твое это не твое

название ветки не только прогноз

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

название ветки не только прогноз

;)

Чего тебе ещё ?
 
Vladimir Baskakov:
Чего тебе ещё ?
как показало следствие, ты не прав
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
как показало следствие, ты не прав
Завязай с синенькой Вася
 
Vladimir Baskakov:
Завязай с синенькой Вася

не беспокойся.

я не пью

[Удален]  
Renat Akhtyamov:




Уймись,завидуй молча
 
Vladimir Baskakov:
Уймись

я рад что ты понял о чем речь

меняешь прогнозы под свою пипсовку как перчатки

и делаешь вход против своего же прогноза
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

я рад что ты понял о чем речь

меняешь прогнозы под свою пипсовку как перчатки

и делаешь вход против своего же прогноза
Ага, раскусил. Все?
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