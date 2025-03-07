FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 75
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Не видел ещё твой плюс
Да смотри. Достал уже.
Забудь уже, не твое это не твое
название ветки не только прогноз
;)
название ветки не только прогноз
;)
Чего тебе ещё ?
как показало следствие, ты не прав
Завязай с синенькой Вася
не беспокойся.
я не пью
Чего тебе ещё ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Renat Akhtyamov, 2021.02.17 14:58Але, а чо там с тп 1.19? ;)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Vladimir Baskakov, 2021.02.17 14:47Eurusd 1.2040 buy
Уймись
я рад что ты понял о чем речь
меняешь прогнозы под свою пипсовку как перчаткии делаешь вход против своего же прогноза
я рад что ты понял о чем речь
меняешь прогнозы под свою пипсовку как перчаткии делаешь вход против своего же прогноза