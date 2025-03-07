FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 145

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ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD А я вот так:


Интересненько получается)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Как минимум согласен пересмотреть.)))

начинай пересматривать.)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

начинай пересматривать.)))

шучу.... нужно доработать немного. Да и мне тоже...

 
Aleksandr Yakovlev:

Интересненько получается)))

GBPUSD  вот так тебе будет понятнее думаю.... по твоей технологии

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD  вот так тебе будет понятнее думаю.... по твоей технологии

Нет не по моей у тебя. 

Вот так по моей.

 
Aleksandr Yakovlev:

Нет не по моей у тебя. 

Вот так по моей.


понятно.

тут еще точка в 16:00 по терминальному времени.... будет замес какой-то. посмотрим кароч

 
Начинается замес.... 
 
ALEKSANDR GADZERA:
Начинается замес.... 

Ну что, фунт, фунтена и канадец пошли туда, куда я и предположил.

А по канадцу, если смотреть 1 ч. то шпиля вверх (свеча).

Пересматривай свою ТС.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну что, фунт, фунтена и канадец пошли туда, куда я и предположил.

А по канадцу, если смотреть 1 ч. то шпиля вверх (свеча).

Пересматривай свою ТС.

ага, буду просто улучшать.... все равно жду взлета на 150 пунктов по GBPUSD

 

По канадцу новая инфа.

Если будет так, то можно долиться в голубой точку)))


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