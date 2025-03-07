FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 145
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GBPUSD А я вот так:
Интересненько получается)))
Как минимум согласен пересмотреть.)))
начинай пересматривать.)))
начинай пересматривать.)))
шучу.... нужно доработать немного. Да и мне тоже...
Интересненько получается)))
GBPUSD вот так тебе будет понятнее думаю.... по твоей технологии
GBPUSD вот так тебе будет понятнее думаю.... по твоей технологии
Нет не по моей у тебя.
Вот так по моей.
Нет не по моей у тебя.
Вот так по моей.
понятно.
тут еще точка в 16:00 по терминальному времени.... будет замес какой-то. посмотрим кароч
Начинается замес....
Ну что, фунт, фунтена и канадец пошли туда, куда я и предположил.
А по канадцу, если смотреть 1 ч. то шпиля вверх (свеча).
Пересматривай свою ТС.
Ну что, фунт, фунтена и канадец пошли туда, куда я и предположил.
А по канадцу, если смотреть 1 ч. то шпиля вверх (свеча).
Пересматривай свою ТС.
ага, буду просто улучшать.... все равно жду взлета на 150 пунктов по GBPUSD
По канадцу новая инфа.
Если будет так, то можно долиться в голубой точку)))