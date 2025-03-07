FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 472

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GBP\USD-H1         Цель 1.34833  ------ сменит направление, если цена закрепится ниже 1.34250

GBPUSDH1 1.34833

 

GBPUSD Sell

GBPUSDH1

GBPUSDM30

 
Надеетесь расшевелить, пока в Великобритании выходной? )
 
Haruto Rat #:
Надеетесь расшевелить, пока в Великобритании выходной? )

С этого уровня будет происходить некоторая корректировка. Вероятно, перед коррекцией во время праздника GBPUSD поднимется еще выше.

GBPUSDH4a

 
shalf #:

Привет !

у фунта возможен рост к 1.352

выше пока нет цели

так что можно продавать, конечно если не сейчас , то ближе к мах



Продажа состоялась- 1.3455

напрашивается коррекция к 1.333 - 1я цель

 

прогноз погоды на неделю-две ...

EURUSD 1.1570

GBPUSD 1.3080

удачи!

;)

 
Vladimir Baskakov #:
Да, мощный рост

съел?

;)

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Renat Akhtyamov #:

съел?

;)

Ты про это?
 
Vladimir Baskakov #:
Ты про это?

не

у тебя там пукалка

ты сравни пунктов скока в прогнозе, ну и про ауди подытожил ;)

жду её теперь на 6820
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Renat Akhtyamov #:

не

у тебя там пукалка

ты сравни пунктов скока в прогнозе, ну и про ауди подытожил ;)

С формулированием мысли у тебя всегда проблема. Вот ауди
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