FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 472
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GBP\USD-H1 Цель 1.34833 ------ сменит направление, если цена закрепится ниже 1.34250
GBPUSD Sell
Надеетесь расшевелить, пока в Великобритании выходной? )
С этого уровня будет происходить некоторая корректировка. Вероятно, перед коррекцией во время праздника GBPUSD поднимется еще выше.
Привет !
у фунта возможен рост к 1.352
выше пока нет цели
так что можно продавать, конечно если не сейчас , то ближе к мах
Продажа состоялась- 1.3455
напрашивается коррекция к 1.333 - 1я цель
прогноз погоды на неделю-две ...
EURUSD 1.1570
GBPUSD 1.3080
удачи!
;)
Да, мощный рост
съел?
;)
съел?
;)
Ты про это?
не
у тебя там пукалка
ты сравни пунктов скока в прогнозе, ну и про ауди подытожил ;)жду её теперь на 6820
не
у тебя там пукалка
ты сравни пунктов скока в прогнозе, ну и про ауди подытожил ;)