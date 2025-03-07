FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 47

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Aleksandr Yakovlev:
Ева идет к 1,21530--1,21650. От туда рассматривать шорты.
Она идёт на 1.222
 
По нефти прогноз хотите? 
10
 
Vladimir Baskakov:
Она идёт на 1.222

так вот и Ева :-)

 
Renat Akhtyamov:
По нефти прогноз хотите? 
10

Что с дуба рухнул, с какого перепугу...хотя все экономики лежат при смерти, самолеты не летают - тогда рубль сколько  - 150 будет или больше, а рынки куда улетят... в пропасть... тогда уж точно война...   

 
Сергей Криушин:

Что с дуба рухнул, с какого перепугу...хотя все экономики лежат при смерти, самолеты не летают - тогда рубль сколько  - 150 будет или больше, а рынки куда улетят... в пропасть...((

Я просто сделал прогноз ;)
 
Пацифика открыла завтрашнюю гонку вниз
 
Renat Akhtyamov:
Я просто сделал прогноз ;)

Довольно таки неожиданный, приснился в страшном сне наверно... вроде цену увсе дружно держат на уровне... но вполне может быть, если опять какой черный лебедь прилетит... а все к тому идет...мировая закулиса на всё готова,  даже подставить все свои народы... а у нас то кишка тонка - мы же ответить не сможем...

 
Renat Akhtyamov:
Я просто сделал прогноз ;)

На этот раз Вы готовы к минусовым котировкам? ;)

 
VVT:

На этот раз Вы готовы к минусовым котировкам? ;)

Мос биржа наверно готова... после 7 февраля, что-то эта дата плавает в предсказаниях...

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Проверка прогноза от Индикатора Pivot. - Интересно совпадёт прогноз концу дня ?

ghuyjp 

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из 4 пар - 1 пара более мене пошла в ту сторону 

ghuyjp ччч

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