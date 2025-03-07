FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 47
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Ева идет к 1,21530--1,21650. От туда рассматривать шорты.
Она идёт на 1.222
так вот и Ева :-)
По нефти прогноз хотите?
Что с дуба рухнул, с какого перепугу...хотя все экономики лежат при смерти, самолеты не летают - тогда рубль сколько - 150 будет или больше, а рынки куда улетят... в пропасть... тогда уж точно война...
Что с дуба рухнул, с какого перепугу...хотя все экономики лежат при смерти, самолеты не летают - тогда рубль сколько - 150 будет или больше, а рынки куда улетят... в пропасть...((
Я просто сделал прогноз ;)
Довольно таки неожиданный, приснился в страшном сне наверно... вроде цену увсе дружно держат на уровне... но вполне может быть, если опять какой черный лебедь прилетит... а все к тому идет...мировая закулиса на всё готова, даже подставить все свои народы... а у нас то кишка тонка - мы же ответить не сможем...
Я просто сделал прогноз ;)
На этот раз Вы готовы к минусовым котировкам? ;)
На этот раз Вы готовы к минусовым котировкам? ;)
Мос биржа наверно готова... после 7 февраля, что-то эта дата плавает в предсказаниях...
Проверка прогноза от Индикатора Pivot. - Интересно совпадёт прогноз концу дня ?
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из 4 пар - 1 пара более мене пошла в ту сторону