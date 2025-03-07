FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 171
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EUR\USD-Daily ---- хорошо пошла - интересно дотянет сегодня к 1.18418
Ручная разметка на Н4 EURUSD.
Собственно, нарисована она уже давно)
Память у рынка есть.
Ручная разметка на Н4 EURUSD.
Собственно, нарисована она уже давно)
Память у рынка есть.
это ведь постфактум, если добавить еще 10 линий, то
неизвестно же к верхней жёлтой сейчас пойдет или к нижней
вначале видно что все шло наверх, а потом вниз.
все как всегда - сейчас все показывает вниз, а рвануть может вверх
Ручная разметка на Н4 EURUSD.
Собственно, нарисована она уже давно)
Память у рынка есть.
это ведь постфактум, если добавить еще 10 линий, то
неизвестно же к верхней жёлтой сейчас пойдет или к нижней
вначале видно что все шло наверх, а потом вниз.
все как всегда - сейчас все показывает вниз, а рвануть может вверх
Вижу, что ты слабо разбираешься в рынках.) Зачем только заявлять об этом тут и всем ?)))
Вова, у монеты тоже?такие же линии можно нарисовать
А вот эти графики интересные.
Актуальны в теме Случайное блуждание.
Жаль, что ты там их не выставил.
EUR/USD -------- Сегодня целится к 1.18448
USD\JPY -------- Целится вниз
EUR/USD -------- Сегодня целится к 1.18448
USD\JPY -------- Целится вниз
EUR/USD подошла к сильному сопротивлению. У меня полная неопределенность. Пипсовать можно. и улететь можно)
EUR/USD подошла к сильному сопротивлению. У меня полная неопределенность. Пипсовать можно. и улететь можно)
если рискнуть - то от метки, можно верх рискнуть.
если рискнуть - то от метки, можно верх рискнуть.
Пережду неопределенность. Рынок никуда не денется. Успею.
Пережду неопределенность. Рынок никуда не денется. Успею.