FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 171

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EUR\USD-Daily      ----    хорошо пошла - интересно дотянет сегодня к  1.18418

EURUSDDaily 1.18418

 

Ручная разметка на Н4 EURUSD.

Собственно, нарисована она уже давно)

Память у рынка есть.

Н4_EURUSD_320

 
Uladzimir Izerski #:

Ручная разметка на Н4 EURUSD.

Собственно, нарисована она уже давно)

Память у рынка есть.

это ведь постфактум, если добавить еще 10 линий, то

неизвестно же к верхней жёлтой сейчас пойдет или к нижней

вначале видно что все шло наверх, а потом вниз.

все как всегда - сейчас все показывает вниз, а рвануть может вверх

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Ручная разметка на Н4 EURUSD.

Собственно, нарисована она уже давно)

Память у рынка есть.

Вова, у монеты тоже?такие же линии можно нарисовать
Файлы:
43149_51k.png  34 kb
 
Fast235 #:

это ведь постфактум, если добавить еще 10 линий, то

неизвестно же к верхней жёлтой сейчас пойдет или к нижней

вначале видно что все шло наверх, а потом вниз.

все как всегда - сейчас все показывает вниз, а рвануть может вверх

Вижу, что ты слабо разбираешься в рынках.) Зачем только заявлять об этом тут и всем ?)))

Vladimir Baskakov #:
Вова, у монеты тоже?такие же линии можно нарисовать

 А вот эти графики интересные. 

Актуальны в теме Случайное блуждание.

Жаль, что ты там их не выставил.

[Удален]  

EUR/USD    -------- Сегодня целится к 1.18448

1.18448

USD\JPY           -------- Целится вниз

USDJPY

 
SanAlex #:

EUR/USD    -------- Сегодня целится к 1.18448

USD\JPY           -------- Целится вниз


EUR/USD  подошла к сильному сопротивлению. У меня полная неопределенность. Пипсовать можно. и улететь можно)

f308

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Uladzimir Izerski #:

EUR/USD  подошла к сильному сопротивлению. У меня полная неопределенность. Пипсовать можно. и улететь можно)


если рискнуть - то от метки, можно верх рискнуть.

EURUSDH2.png

 
SanAlex #:

если рискнуть - то от метки, можно верх рискнуть.


Пережду неопределенность. Рынок никуда не денется. Успею.

f307

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Пережду неопределенность. Рынок никуда не денется. Успею.


Покупай Вова, все же видно
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