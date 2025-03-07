FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 6

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SanAlex:

думаю можно рискнуть по XAU\USD от 1945 в продажи - ловушку установил, не знаю поймается сегодня или нет.

Осторожно, завтра в Джорджии демократы Рафаэль Варнок и Джон Оссофф во втором туре выборов в Сенат схлестнутся с республиканцами Келли Леффлер и Дэвидом Пердью.

Если оба демократа одержат верх, «синие» догонят «красных» в Верхней палате, что позволит избранному вице-президенту Камале Харрис склонить практически любое голосование в пользу демократов.

И тогда доллар будет совсем мёртвым, ну а золото ракетой вверх.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Осторожно, завтра в Джорджии демократы Рафаэль Варнок и Джон Оссофф во втором туре выборов в Сенат схлестнутся с республиканцами Келли Леффлер и Дэвидом Пердью.

Если оба демократа одержат верх, «синие» догонят «красных» в Верхней палате, что позволит избранному вице-президенту Камале Харрис склонить практически любое голосование в пользу демократов.

И тогда доллар будет совсем мёртвым, ну а золото ракетой вверх.

ракетой в полнее может быть - поэтому и пишу что рискнуть. да ещё и Индикаторы как то строятся в конкретный бычий тренд

- розовая вот вот, перейдёт выше коричневой - а это уже серьёзный сигнал на бедующее. 

XAUUSDDaily 2021

 

Когда то я начинал в этой ветке делать прогнозы, т.к. у меня была системс.

Много лет я не мог восстановить её.

Восстановил и решил вопросы, которые крутились в голове по этой системе годами.

Итак, евро в селл до 1.2220.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Когда то я начинал в этой ветке делать прогнозы, т.к. у меня была системс.

Много лет я не мог восстановить её.

Восстановил и решил вопросы, которые крутились в голове по этой системе годами.

Итак, евро в сел до 1.2220.

не рановато в сел ? - может ещё дотянет к 1.23408 а потом в сел ?

 
SanAlex:

не рановато в сел ? - может ещё дотянет к 1.23408 а потом в сел ?

понаблюдаем, но Тума всегда удивлялся точности и своевременности прогноза

по кр.мере вход обозначал +/- 15 пунктов 4-х знака от разворота

погнали, сам проверяю, 10 лет прошло

оживил систему или нет - время покажет

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Когда то я начинал в этой ветке делать прогнозы, т.к. у меня была системс.

Много лет я не мог восстановить её.

Восстановил и решил вопросы, которые крутились в голове по этой системе годами.

Итак, евро в селл до 1.2220.

Евро растет с фунтом, если ты не в курсе
 
Vladimir Baskakov:
Евро растет с фунтом, если ты не в курсе

пусть

у меня своё

 
SanAlex:

на данный момент, очень похоже. - правда серенькую нужно цене перебороть.

главно чтобы не беленькую и не синенькую

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

главно чтобы не беленькую и не синенькую

;)

беленькую оставим на послезавтра  ;)

 

С таким дохлым долларом теперь можно ожидать валютную интервенцию, а вот кто её проведёт первым ... ?

На мой взгляд, это банк Швейцарии, поэтому буду пристальней наблюдать за франком, чтобы поймать хороший движ

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