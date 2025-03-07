FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 6
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думаю можно рискнуть по XAU\USD от 1945 в продажи - ловушку установил, не знаю поймается сегодня или нет.
Осторожно, завтра в Джорджии демократы Рафаэль Варнок и Джон Оссофф во втором туре выборов в Сенат схлестнутся с республиканцами Келли Леффлер и Дэвидом Пердью.
Если оба демократа одержат верх, «синие» догонят «красных» в Верхней палате, что позволит избранному вице-президенту Камале Харрис склонить практически любое голосование в пользу демократов.
И тогда доллар будет совсем мёртвым, ну а золото ракетой вверх.
Осторожно, завтра в Джорджии демократы Рафаэль Варнок и Джон Оссофф во втором туре выборов в Сенат схлестнутся с республиканцами Келли Леффлер и Дэвидом Пердью.
Если оба демократа одержат верх, «синие» догонят «красных» в Верхней палате, что позволит избранному вице-президенту Камале Харрис склонить практически любое голосование в пользу демократов.
И тогда доллар будет совсем мёртвым, ну а золото ракетой вверх.
ракетой в полнее может быть - поэтому и пишу что рискнуть. да ещё и Индикаторы как то строятся в конкретный бычий тренд
- розовая вот вот, перейдёт выше коричневой - а это уже серьёзный сигнал на бедующее.
Когда то я начинал в этой ветке делать прогнозы, т.к. у меня была системс.
Много лет я не мог восстановить её.
Восстановил и решил вопросы, которые крутились в голове по этой системе годами.
Итак, евро в селл до 1.2220.
Когда то я начинал в этой ветке делать прогнозы, т.к. у меня была системс.
Много лет я не мог восстановить её.
Восстановил и решил вопросы, которые крутились в голове по этой системе годами.
Итак, евро в сел до 1.2220.
не рановато в сел ? - может ещё дотянет к 1.23408 а потом в сел ?
не рановато в сел ? - может ещё дотянет к 1.23408 а потом в сел ?
понаблюдаем, но Тума всегда удивлялся точности и своевременности прогноза
по кр.мере вход обозначал +/- 15 пунктов 4-х знака от разворота
погнали, сам проверяю, 10 лет прошло
оживил систему или нет - время покажет
Когда то я начинал в этой ветке делать прогнозы, т.к. у меня была системс.
Много лет я не мог восстановить её.
Восстановил и решил вопросы, которые крутились в голове по этой системе годами.
Итак, евро в селл до 1.2220.
Евро растет с фунтом, если ты не в курсе
пусть
у меня своё
на данный момент, очень похоже. - правда серенькую нужно цене перебороть.
главно чтобы не беленькую и не синенькую
;)
главно чтобы не беленькую и не синенькую
;)
беленькую оставим на послезавтра ;)
С таким дохлым долларом теперь можно ожидать валютную интервенцию, а вот кто её проведёт первым ... ?
На мой взгляд, это банк Швейцарии, поэтому буду пристальней наблюдать за франком, чтобы поймать хороший движ