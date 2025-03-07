FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 421
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EUR\USD-H1 ------ По идее, цена должна вернутся к понедельнику к 1.14576
EUR\USD-M30 ----- если пробьёт эти 3 линии тогда может быть
Привет. А где логика тут зарыта?)))
Ведь первый(верхний) пост более убедителен чем второй(нижний)
И при этом у тебя селл позиция. Ничего не понимаю
Привет. А где логика тут зарыта?)))
Ведь первый(верхний) пост более убедителен чем второй(нижний)
И при этом у тебя селл позиция. Ничего не понимаю
Привет. А где логика тут зарыта?)))
Ведь первый(верхний) пост более убедителен чем второй(нижний)
И при этом у тебя селл позиция. Ничего не понимаю
Привет. А где логика тут зарыта?)))
Ведь первый(верхний) пост более убедителен чем второй(нижний)
И при этом у тебя селл позиция. Ничего не понимаю
первое слово дороже второго - в sell открыл робот - он также через пол часа сменит направление, если будет сигнал.
\\\\\
во, он не знает куда ему сейчас двигать
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
хотя знает- на данный момент верх хочет
Ты до сих пор ищешь у него логику? Однако
У него роботы вангуют
Так это все понятно, что роботы. Так в нем должна быть логика.
Ведь человек рос на наших глазах, учился программировать, писал роботов.
И в этих роботах заложена (должна быть) логика.
Но если человек пишет одно, а робот его делает другое...
Не понимаю. Может вы объясните. Хочется понять.
Так это все понятно, что роботы. Так в нем должна быть логика.
Ведь человек рос на наших глазах, учился программировать, писал роботов.
И в этих роботах заложена (должна быть) логика.
Но если человек пишет одно, а робот его делает другое...
Не понимаю. Может вы объясните. Хочется понять.
Вот тоже всё хочу освоить mql но, что то большой лень одолел меня.
Так это все понятно, что роботы. Так в нем должна быть логика.
Ведь человек рос на наших глазах, учился программировать, писал роботов.
И в этих роботах заложена (должна быть) логика.
Но если человек пишет одно, а робот его делает другое...
Не понимаю. Может вы объясните. Хочется понять.
Логика в этом месте от Индикатора Pivot в этом месте где сработал сигнал, всё решится через время. Здесь набор позиции накапливают - и кто кого.
Вот я что подумал то, раз все граматные тут, кроме меня конечно!
Научите меня программировать!!!
Так это все понятно, что роботы. Так в нем должна быть логика.
Ведь человек рос на наших глазах, учился программировать, писал роботов.
И в этих роботах заложена (должна быть) логика.
Но если человек пишет одно, а робот его делает другое...
Не понимаю. Может вы объясните. Хочется понять.
Логика в этом месте от Индикатора Pivot в этом месте где сработал сигнал, всё решится через время. Здесь набор позиции накапливают - и кто кого.
Не понятная логика. Робот открывает сделки в обе стороны.
"вроде хочет туда, а вроде туда"