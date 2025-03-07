FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 421

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SanAlex #:

EUR\USD-H1       ------ По идее, цена должна вернутся к понедельнику к  1.14576


SanAlex #:

EUR\USD-M30     ----- если пробьёт эти 3 линии тогда может быть 


Привет. А где логика тут зарыта?))) 

Ведь первый(верхний) пост более убедителен чем второй(нижний)

И при этом у тебя селл позиция. Ничего не понимаю

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Привет. А где логика тут зарыта?))) 

Ведь первый(верхний) пост более убедителен чем второй(нижний)

И при этом у тебя селл позиция. Ничего не понимаю

Ты до сих пор ищешь у него логику? Однако
 
Aleksandr Yakovlev #:

Привет. А где логика тут зарыта?))) 

Ведь первый(верхний) пост более убедителен чем второй(нижний)

И при этом у тебя селл позиция. Ничего не понимаю

У него роботы вангуют
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Привет. А где логика тут зарыта?))) 

Ведь первый(верхний) пост более убедителен чем второй(нижний)

И при этом у тебя селл позиция. Ничего не понимаю

первое слово дороже второго - в sell открыл робот - он также через пол часа сменит направление, если будет сигнал.

\\\\\

во, он не знает куда ему сейчас двигать

EURUSDM30 ч

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

хотя знает- на данный момент верх хочет 

 
Vladimir Baskakov #:
Ты до сих пор ищешь у него логику? Однако
Renat Akhtyamov #:
У него роботы вангуют

Так это все понятно, что роботы. Так в нем должна быть логика.

Ведь человек рос на наших глазах, учился программировать, писал роботов.

И в этих роботах заложена (должна быть) логика.

Но если человек пишет одно, а робот его делает другое...

Не понимаю. Может вы объясните. Хочется понять.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Так это все понятно, что роботы. Так в нем должна быть логика.

Ведь человек рос на наших глазах, учился программировать, писал роботов.

И в этих роботах заложена (должна быть) логика.

Но если человек пишет одно, а робот его делает другое...

Не понимаю. Может вы объясните. Хочется понять.

Вот тоже всё хочу освоить mql но, что то большой лень одолел меня.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Так это все понятно, что роботы. Так в нем должна быть логика.

Ведь человек рос на наших глазах, учился программировать, писал роботов.

И в этих роботах заложена (должна быть) логика.

Но если человек пишет одно, а робот его делает другое...

Не понимаю. Может вы объясните. Хочется понять.

Логика в этом месте от Индикатора Pivot в этом месте где сработал сигнал, всё решится через время. Здесь набор позиции накапливают - и кто кого. 

 

Вот я что подумал то, раз все граматные тут, кроме меня конечно!

Научите меня программировать!!!   

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Так это все понятно, что роботы. Так в нем должна быть логика.

Ведь человек рос на наших глазах, учился программировать, писал роботов.

И в этих роботах заложена (должна быть) логика.

Но если человек пишет одно, а робот его делает другое...

Не понимаю. Может вы объясните. Хочется понять.

Его забанили на десять лет не просто так
 
SanAlex #:

Логика в этом месте от Индикатора Pivot в этом месте где сработал сигнал, всё решится через время. Здесь набор позиции накапливают - и кто кого. 

Не понятная логика. Робот открывает сделки в обе стороны.

"вроде хочет туда, а вроде туда"

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