FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 152
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EUR_USD
Пара торгуется в области 2170 , уровни S\R - 2205 и 2140 , в ближайшие (12 Н ) ожидаю проявление активности по отношению к уровню 2170 ( который на этот период времени можно рассматривать в качестве балансового) , цели bay- 2245 и 2275 , sell- 2135 и 2100.
самое время - опять верхней цели 1.22350 рискнуть
EUR\USD Сегодня метится к цели 1.21465
EUR\USD Сегодня метится к цели 1.21465
самое время - опять верхней цели 1.22350 рискнуть
Привет. Два твоих последних поста просто ломают мозг)))
Привет. Два твоих последних поста просто ломают мозг)))
Привет! я тут сам в панике - 2 часовой всё же ещё или правильней сказать, только начало движения верх.
Привет! я тут сам в панике - 2 часовой всё же ещё или правильней сказать, только начало движения верх.
Продавай, не майся. Не прогадаешь. Стоп 20 п. по 4 зн.
Возьмешь больше чем 1 к 6
Только прям сейчас. После 1,21600 дольешься
Продавай, не майся. Не прогадаешь. Стоп 20 п. по 4 зн.
Возьмешь больше чем 1 к 6
Только прям сейчас. После 1,21600 дольешься
две ловушки установил одна вниз(скорее всего её зацепит) и одна верх(надеюсь что зацепит ту и вернётся к этой)
две ловушки установил одна вниз(скорее всего её зацепит) и одна верх(надеюсь что зацепит ту и вернётся к этой)
Лучше сейчас продай и если хочешь, ловушку через 20п. поставь)Хотя, дело хозяйское.
И так. Что я вижу по золоту.
Цену двигали вверх достаточно хорошо и в 1 момент она остановилась.
Это видно несколько дней назад.
Вчера был интересный момент. На объеме цену двинули вниз и после было контр движение вверх.
Но недостаточное. Видимо есть какой то крупный участник, который останавливает цену.
Что из этого могу предположить? А то, что пойдет цена вниз)))
Как минимум до желтой линии. Соотношение Стоп и ТП больше чем 1 к 3.
В общем как то так. Могу и ошибиться.
евро\бакс - готов сегодня к цели 1.21320
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хотя 4часовой ещё поддерживает верха