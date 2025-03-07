FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 152

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   EUR_USD

 Пара торгуется в области 2170  , уровни S\R - 2205 и 2140 , в ближайшие (12 Н )  ожидаю проявление активности по отношению к уровню 2170 ( который на этот период времени можно рассматривать в качестве балансового) , цели bay- 2245 и 2275 , sell- 2135 и 2100.

Файлы:
EURUSDH3_08_06.png  84 kb
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самое время - опять верхней цели 1.22350  рискнуть

EURUSD_iH1 18.37 

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EUR\USD Сегодня метится к цели 1.21465

EURUSD_iH1 4.00

 
SanAlex:

EUR\USD Сегодня метится к цели 1.21465

самое время - опять верхней цели 1.22350  рискнуть

Привет. Два твоих последних поста просто ломают мозг)))

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Два твоих последних поста просто ломают мозг)))

Привет! я тут сам в панике - 2 часовой всё же ещё или правильней сказать, только начало движения верх.

EURUSD_iH2 6.21

 
SanAlex:

Привет! я тут сам в панике - 2 часовой всё же ещё или правильней сказать, только начало движения верх.


Продавай, не майся. Не прогадаешь. Стоп 20 п. по 4 зн. 

Возьмешь больше чем 1 к 6

Только прям сейчас. После 1,21600 дольешься

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Продавай, не майся. Не прогадаешь. Стоп 20 п. по 4 зн. 

Возьмешь больше чем 1 к 6

Только прям сейчас. После 1,21600 дольешься

две ловушки установил одна вниз(скорее всего её зацепит) и одна верх(надеюсь что зацепит ту и вернётся к этой)

 
SanAlex:

две ловушки установил одна вниз(скорее всего её зацепит) и одна верх(надеюсь что зацепит ту и вернётся к этой)

Лучше сейчас продай и если хочешь, ловушку через 20п. поставь)

Хотя, дело хозяйское. 
 

И так. Что я вижу по золоту.

Цену двигали вверх достаточно хорошо и в 1 момент она остановилась.

Это видно несколько дней назад.

Вчера был интересный момент. На объеме цену двинули вниз и после было контр движение вверх.

Но недостаточное. Видимо есть какой то крупный участник, который останавливает цену.

Что из этого могу предположить? А то, что пойдет цена вниз)))

Как минимум до желтой линии. Соотношение Стоп и ТП больше чем 1 к 3.

В общем как то так. Могу и ошибиться.

[Удален]  

евро\бакс - готов сегодня к цели 1.21320

EURUSDH2 1.21320

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хотя 4часовой ещё поддерживает верха

EURUSDH4

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