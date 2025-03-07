FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 74
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это эксперимент! - и кажись я нашёл жилку, посмотрим как продержится до конца месяца.
Лови цену на 1,19 примерно ровно.
Лови цену на 1,19 примерно ровно.
если цена ещё будет падать - эксперт будет работать тоже, в продажах.
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сегодня ты в наваре - и эта пара идёт в твою сторону.
Але, а чо там с тп 1.19? ;)
Фунтена селл.
Фунтена селл.
Фунта бай Яша бай
Смотри мой пост 631
Смотри мой пост 631
Примитивная логика, думаешь, где пусто, туда и цена
Лучше быть примитивным и в плюсе, чем гением и в минусе.
Лучше быть примитивным и в плюсе, чем гением и в минусе.