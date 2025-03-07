FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 74

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SanAlex:

это эксперимент! - и кажись я нашёл жилку, посмотрим как продержится до конца месяца.

Лови цену на 1,19 примерно ровно.

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Aleksandr Yakovlev:

Лови цену на 1,19 примерно ровно.

если цена ещё будет падать - эксперт будет работать тоже, в продажах.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

сегодня ты в наваре - и эта пара идёт в твою сторону.

USDCADM3

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Renat Akhtyamov:
Але, а чо там с тп 1.19? ;)
Забудь уже, не твое это не твое
 
Ну, собрали всех Selloff и пошли наверх, Вы как первый раз)))
 

Фунтена селл.


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Aleksandr Yakovlev:

Фунтена селл.


Фунта бай Яша бай
 
Vladimir Baskakov:
Фунта бай Яша бай

Смотри мой пост 631

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Aleksandr Yakovlev:

Смотри мой пост 631

Примитивная логика, думаешь, где пусто, туда и цена
 
Vladimir Baskakov:
Примитивная логика, думаешь, где пусто, туда и цена

Лучше быть примитивным и в плюсе, чем гением и в минусе.

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Aleksandr Yakovlev:

Лучше быть примитивным и в плюсе, чем гением и в минусе.

Не видел ещё твой плюс
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