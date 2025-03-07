FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 162
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Раньше тренд был в верх и волна вверх, а теперь вниз.
В чём вопрос? В непонимании рыночной обстановки???)))
Раньше тренд был в верх и волна вверх, а теперь вниз.
В чём вопрос? В непонимании рыночной обстановки???)))
а почему символ поменялся?
Не поменялся. Там стирал запись не предназначенная для показа всем. Случайно мазнул.))
EUR\USD-Daily всё ещё хочет, продолжить падение к 1.16377
EUR\USD-Daily всё ещё хочет, продолжить падение к 1.16377
EUR\USD-Weekly 1.24273 || есть чуйка - что лучше вниз не входить. Может удивить всех, своим рывком в верх.
Вова, ты спрогнозировал неверно, вернее твои гореволны
На тебе без волн, если в волнах не кумекаешь.)
На тебе без волн, если в волнах не кумекаешь.)
Чё ты накаешь, ты промахнулся уже, все видели. Иди в ветку юмора, это твое
Видишь тебе даже не в домёк, что тренд на Н4 был вверх, потом развернулся и пошел а низ.
Да тебе то всё равно в низ или вверх. Играешь на случайных входах, не понимая, что даже на минутном графике есть свои волны и тренды.
Видишь тебе даже не в домёк, что тренд на Н4 был вверх, потом развернулся и пошел а низ.
Да тебе то всё равно в низ или вверх. Играешь на случайных входах, не понимая, что даже на минутном графике есть свои волны и тренды.
Я тебя спросил, куда пойдет, ты сказал вверх. С тобой все понятно
Ну не солидно тебе такому крутому трейдуну врать. )))
Ты спросил " Володя, какая волна по евре? " Вот пост твой, если забыл #1603
А куда пойдет цена, ты у меня и не спрашивал совсем. ))) Да я и не командую ценой.) Откуда мне знать.)