FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 162

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Uladzimir Izerski:

Раньше тренд был в верх и волна вверх, а теперь вниз.

В чём вопрос? В непонимании рыночной обстановки???)))


Вова, ты спрогнозировал неверно, вернее твои гореволны
 
Uladzimir Izerski:

Раньше тренд был в верх и волна вверх, а теперь вниз.

В чём вопрос? В непонимании рыночной обстановки???)))

а почему символ поменялся?
 
Renat Akhtyamov:
а почему символ поменялся?

Не поменялся. Там стирал запись не предназначенная для показа всем. Случайно мазнул.))

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EUR\USD-Daily всё ещё хочет, продолжить падение к  1.16377

EURUSDDaily 1.16377


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SanAlex:

EUR\USD-Daily всё ещё хочет, продолжить падение к  1.16377

EUR\USD-Weekly 1.24273  || есть чуйка - что лучше вниз не входить. Может удивить всех, своим рывком в верх.

EURUSDWeekly 1.24273 

 
Vladimir Baskakov:
Вова, ты спрогнозировал неверно, вернее твои гореволны

На тебе без волн, если в волнах не кумекаешь.)

EURUSD_11_08

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Uladzimir Izerski:

На тебе без волн, если в волнах не кумекаешь.)


Чё ты накаешь, ты промахнулся уже, все видели. Иди в ветку юмора, это твое, смешить людей
 
Vladimir Baskakov:
Чё ты накаешь, ты промахнулся уже, все видели. Иди в ветку юмора, это твое

Видишь тебе даже не в домёк, что тренд на Н4 был вверх, потом развернулся и пошел а низ.

Да тебе то всё равно в низ или вверх. Играешь на случайных входах, не понимая, что даже на минутном графике есть свои волны и тренды.

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Uladzimir Izerski:

Видишь тебе даже не в домёк, что тренд на Н4 был вверх, потом развернулся и пошел а низ.

Да тебе то всё равно в низ или вверх. Играешь на случайных входах, не понимая, что даже на минутном графике есть свои волны и тренды.

Я тебя спросил, куда пойдет, ты сказал вверх. С тобой все понятно
 
Vladimir Baskakov:
Я тебя спросил, куда пойдет, ты сказал вверх. С тобой все понятно

Ну не солидно тебе такому крутому трейдуну врать. )))

Ты спросил " Володя, какая волна по евре? " Вот пост твой, если забыл 

А куда пойдет цена, ты у меня и не спрашивал совсем. ))) Да я и не командую ценой.) Откуда мне знать.)

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
  • 2021.08.02
  • www.mql5.com
Эх, Форекс, Форекс! Прибыльная тема! Отличный путь миллионером стать! …Окончив курсы, поиграв на демо, Я, вроде, что-то начал понимать...
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