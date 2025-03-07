FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 471

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Renat Akhtyamov #:

выбрось эти кривульки в топку

или отдай новичкам

им в самый раз будет ерундой похворать

Да, мощный рост
 
Vladimir Baskakov #:
Да, мощный рост

в смысле

уже проснулся?

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Renat Akhtyamov #:

в смысле

уже проснулся?

Ты говорил Ауди вверх
 
Vladimir Baskakov #:
Ты говорил Ауди вверх

да

но понедельник даже не в разгаре

мало того, я указал и цель

;)

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Renat Akhtyamov #:

да

но понедельник даже не в разгаре

мало того, я указал и цель

;)

Цель это хорошо, смотри не промахнись
 

Сделки в бай отметил белыми кружками.


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Тенденция 

Снимок экрана 2021-12-27 173127

Снимок экрана 2021-12-27 173432

Снимок экрана 2021-12-27 173721

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Итог моей торговли и доход.

В этом году у меня стало больше дохода чем потерь - и всего лишь перешёл с реального счёта на демо счёт. 

 
SanAlex #:

Тенденция 



Год на год не приходиться.


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Aleksandr Yakovlev #:

Год на год не приходиться.


с 2016 - Уходит на уменьшение . Это не в твою сторону, думаю что МММ начинает рушится. 

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