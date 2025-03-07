FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 471
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выбрось эти кривульки в топку
или отдай новичкам
им в самый раз будет ерундой похворать
Да, мощный рост
в смысле
уже проснулся?
в смысле
уже проснулся?
Ты говорил Ауди вверх
да
но понедельник даже не в разгаре
мало того, я указал и цель
;)
да
но понедельник даже не в разгаре
мало того, я указал и цель
;)
Сделки в бай отметил белыми кружками.
Тенденция
Итог моей торговли и доход.
В этом году у меня стало больше дохода чем потерь - и всего лишь перешёл с реального счёта на демо счёт.
Тенденция
Год на год не приходиться.
Год на год не приходиться.
с 2016 - Уходит на уменьшение . Это не в твою сторону, думаю что МММ начинает рушится.