FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 113
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Сейчас цена уткнулась в уровень. Он достаточно силен.
Посмотри на 4ч. график. Есть вероятность отскока от него.
Сейчас цена уткнулась в уровень. Он достаточно силен.
Посмотри на 4ч. график. Есть вероятность отскока от него.
Да! на 4 часовом - момент разворота. решается точка разворота - или отсюда продолжит движение вниз или развернётся верх
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я буду ловить на покупку - от жёлтой линии.
Нет, вниз.
Это называется ретест уровня. Или зеркальный уровень.Кому как удобно.
Отскочит и завтра пробьёт не работают Ваши исторические уровни
Кому как.......... Возможно и ты прав.
По ене я сегодня прогноз дал. Как сможешь объяснить если не уровнями.? Пост 1108
Кому как.......... Возможно и ты прав.
По ене я сегодня прогноз дал. Как сможешь объяснить если не уровнями.? Пост 1108
йена не знаю, евра ещё немного и вниз, уровни в истории это случайные совпадения, от одних отскакивает от других нет, спорить не собираюсь это моё мнение
йена не знаю, евра ещё немного и вниз, уровни в истории это случайные совпадения, от одних отскакивает от других нет, спорить не собираюсь это моё мнение
Никто не собирался спорить. У каждого своя ТС. Просто обмен мнениями.
Это по ене. Как то так вижу.
рискну по USD\JPY на отскок к 110.335 - правда если пробьёт "D" закроет buy и откроет sell
рискну по USD\JPY на отскок к 110.335 - правда если пробьёт "D" закроет buy и откроет sell
Район 109,300 сильный уровень. Должен быть ретест. Отскок короче.Я там немного прикуплю.