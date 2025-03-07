FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 113

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Aleksandr Yakovlev:

Сейчас цена уткнулась в уровень. Он достаточно силен.

Посмотри на 4ч. график. Есть вероятность отскока от него.

  a
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Сейчас цена уткнулась в уровень. Он достаточно силен.

Посмотри на 4ч. график. Есть вероятность отскока от него.

Да! на 4 часовом - момент разворота. решается точка разворота - или отсюда продолжит движение вниз или развернётся верх

EURUSDH4

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я буду ловить на покупку - от жёлтой линии.

 
VVT:
 

Нет, вниз.

Это называется ретест уровня. Или зеркальный уровень.Кому как удобно.

 
Отскочит и завтра пробьёт не работают Ваши исторические уровни
 
VVT:
Отскочит и завтра пробьёт не работают Ваши исторические уровни

Кому как.......... Возможно и ты прав.

По ене я сегодня прогноз дал. Как сможешь объяснить если не уровнями.? Пост 1108

 
Aleksandr Yakovlev:

Кому как.......... Возможно и ты прав.

По ене я сегодня прогноз дал. Как сможешь объяснить если не уровнями.? Пост 1108

йена не знаю, евра ещё немного и вниз, уровни в истории это случайные совпадения, от одних отскакивает от других нет, спорить не собираюсь это моё мнение

 
VVT:

йена не знаю, евра ещё немного и вниз, уровни в истории это случайные совпадения, от одних отскакивает от других нет, спорить не собираюсь это моё мнение

Никто не собирался спорить. У каждого своя ТС. Просто обмен мнениями.

 

Это по ене. Как то так вижу.


[Удален]  

рискну по USD\JPY на отскок к 110.335 - правда если пробьёт "D" закроет buy и откроет sell

USDJPYH2 110.335

 
SanAlex:

рискну по USD\JPY на отскок к 110.335 - правда если пробьёт "D" закроет buy и откроет sell


Район 109,300 сильный уровень. Должен быть ретест. Отскок короче.

Я там немного прикуплю.
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