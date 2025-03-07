FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 87
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Что сегодня было ? -что то сегодня мой робот, всю дорогу в просадке просидел и нечего толком не заработал.
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и графики страшные
Для этого робота - стандартая ситуация. Сидит в просадке, усредняется - ждет чуда
почистил немного - а то я тут засоряю своей глупостью.
-и раздражаю проигравших
Вот биток входит в зону покупки, как бы не пугала его цена)
Ну вот купил вчера "Ефир"
Ну вот купил вчера "Ефир"
проверим прогноз - я это чудо не знаю, но думаю так же Индикаторы реагируют
идёт сначала к 1758.52 от туда вниз к 1457.61
Куда теперь, есть идеи?
Золото как бы готово к 1875.63
Вот многие думают куда пойдет...
а ведь мы кроме убытка ничего не знаем на входе
Вот когда ко мне придет "Дядя Коля" ?
Вот многие думают куда пойдет...
а ведь мы кроме убытка ничего не знаем на входе
Вот когда ко мне придет "Дядя Коля" ?
А Вы на нефть рискните - может повторится ситуация минусовая - и будет Вам джекпот! ещё и должны останетесь.