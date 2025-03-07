FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 87

Новый комментарий
 
SanAlex:

Что сегодня было ? -что то сегодня мой робот, всю дорогу в просадке просидел и нечего толком не заработал.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

и графики страшные 


Для этого робота - стандартая ситуация. Сидит в просадке, усредняется - ждет чуда

 
SanAlex:

почистил немного - а то я тут засоряю своей глупостью.

-и раздражаю проигравших  

Вот биток входит в зону покупки, как бы не пугала его цена)

 

Ну вот купил вчера "Ефир"


  
Думаете ли вы о завтрашнем дне?
Зачем мне завтрашнее дно?
Купил на дне - второе дно в подарок
 
Vitaly Muzichenko:
+++
[Удален]  
Volodymyr Zubov:

Ну вот купил вчера "Ефир"


проверим прогноз - я это чудо не знаю, но думаю так же Индикаторы реагируют

идёт сначала к 1758.52 от туда вниз к 1457.61

ETHUSDH4 1758.52

Файлы:
ETHUSDH4_1758.52.png  28 kb
 

Куда теперь, есть идеи?

a

[Удален]  

Золото как бы готово к 1875.63

XAUUSDDaily 1875.63

Файлы:
XAUUSD_1875.63.png  51 kb
 

Вот многие думают куда пойдет...

а ведь мы кроме убытка ничего не знаем на входе

Вот когда ко мне придет "Дядя Коля" ?

Margin Call

[Удален]  
Volodymyr Zubov:

Вот многие думают куда пойдет...

а ведь мы кроме убытка ничего не знаем на входе

Вот когда ко мне придет "Дядя Коля" ?


А Вы на нефть рискните - может повторится ситуация минусовая - и будет Вам джекпот! ещё и должны останетесь. 

1...808182838485868788899091929394...476
Новый комментарий