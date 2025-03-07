FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 322
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Делай так
вот так будет!!как можно сейчас ставить на понижение йены??ещё и советы людям даёшь..хотябы на этом сайте в календарь загляни посмотри отчётность каждой страны за последний год..вот так вы деньги и сливаете,а потом как ты говоришь на демо сидите и в игрушки играете..я не даю гарантию что будет именно так,но большой риск брать эту пару в лонг
USD\CAD-H2 ----- вторая попытка, до-топать к 1.24244
свеча закрытия последняя скупленная!!до 0.236 точно поднимется,,а дальше даже не знаю..в канаде отчётность хорошая вышла и заседание по ставке будет...я тоже в лонг встал..посмотрим))
USD\CAD-H2 ----- наверное не удачно зашёл - сейчас выбьет по стоп лосю
Я ведь писал уже. Не надо зажимать цену своими короткими стопами.
Поставь стоп подальше, лот поменьше (соблюдая ММ) и все норм будет.
Надо верить своим глазам, своему чутью выработанному годами
и приобретенному опыту.
Посмотри на его прогноз по канаде
Занимаешься рекламой моиз прогнозов?
Похвально малыш, одобряю.
вот так будет!!как можно сейчас ставить на понижение йены??ещё и советы людям даёшь..хотябы на этом сайте в календарь загляни посмотри отчётность каждой страны за последний год..вот так вы деньги и сливаете,а потом как ты говоришь на демо сидите и в игрушки играете..я не даю гарантию что будет именно так,но большой риск брать эту пару в лонг
Я ведь писал уже. Не надо зажимать цену своими короткими стопами.
Поставь стоп подальше, лот поменьше (соблюдая ММ) и все норм будет.
Надо верить своим глазам, своему чутью выработанному годами
и приобретенному опыту.
проверю индикаторы и эксперта как работают на биткойне ( и прогноз правильно выдал ?! )
\\\\\\\\\\\\\\
один индикатор уже врёт с маржей
проверю индикаторы и эксперта как работают на биткойне ( и прогноз правильно выдал ?! )
\\\\\\\\\\\\\\
один индикатор уже врёт с маржей
Без твоих индикаторов ясно что биток будет дешеветь!!это было ясно когда етф битка на биржу вышел
а в чем такая зависимость? Наоборрот, все приободрились, начали активнее инвестировать