FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 322

Новый комментарий
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Делай так

вот так будет!!как можно сейчас ставить на понижение йены??ещё и советы людям даёшь..хотябы на этом сайте в календарь загляни посмотри отчётность каждой страны за последний год..вот так вы деньги и сливаете,а потом как ты говоришь на демо сидите и в игрушки играете..я не даю гарантию что будет именно так,но большой риск брать эту пару в лонг

[Удален]  
SanAlex #:

USD\CAD-H2          -----  вторая попытка, до-топать к 1.24244


свеча закрытия последняя скупленная!!до 0.236 точно поднимется,,а дальше даже не знаю..в канаде отчётность хорошая вышла и заседание по ставке будет...я тоже в лонг встал..посмотрим))

 
SanAlex #:

USD\CAD-H2          ----- наверное не удачно зашёл - сейчас выбьет по стоп лосю


Я ведь писал уже. Не надо зажимать цену своими короткими стопами.

Поставь стоп подальше, лот поменьше (соблюдая ММ) и все норм будет.

Надо верить своим глазам, своему чутью выработанному годами

и приобретенному опыту.


 
Vladimir Baskakov #:
Посмотри на его прогноз по канаде

Занимаешься рекламой моиз прогнозов?

Похвально малыш, одобряю.

[Удален]  
dryun777 #:

вот так будет!!как можно сейчас ставить на понижение йены??ещё и советы людям даёшь..хотябы на этом сайте в календарь загляни посмотри отчётность каждой страны за последний год..вот так вы деньги и сливаете,а потом как ты говоришь на демо сидите и в игрушки играете..я не даю гарантию что будет именно так,но большой риск брать эту пару в лонг

Учиться учиться и ещё раз учиться, иначе никак
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Я ведь писал уже. Не надо зажимать цену своими короткими стопами.

Поставь стоп подальше, лот поменьше (соблюдая ММ) и все норм будет.

Надо верить своим глазам, своему чутью выработанному годами

и приобретенному опыту.


Я вообще стопы не ставлю,уже много раз убеждался что стоплосс враг!!лучше вручную закрывать
[Удален]  
Рассматривайте пару фунт франк..и график и обстановка в мире прямо совпадают))и на всю котлету 🤣
[Удален]  

проверю индикаторы и эксперта как работают на биткойне ( и прогноз правильно выдал ?! )

Снимок экрана 2021-10-23 105249

\\\\\\\\\\\\\\

один индикатор уже врёт с маржей 

[Удален]  
SanAlex #:

проверю индикаторы и эксперта как работают на биткойне ( и прогноз правильно выдал ?! )

\\\\\\\\\\\\\\

один индикатор уже врёт с маржей 

Без твоих индикаторов ясно что биток будет дешеветь!!это было ясно когда етф битка на биржу вышел
 
dryun777 #:
Без твоих индикаторов ясно что биток будет дешеветь!!это было ясно когда етф битка на биржу вышел

а в чем такая зависимость? Наоборрот, все приободрились, начали активнее инвестировать

1...315316317318319320321322323324325326327328329...476
Новый комментарий