FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 93

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Renat Akhtyamov:
ну и?

Ну и ... всё отлично отработало - франк сдулся!

 
Vitaly Muzichenko:

Ну и ... всё отлично отработало - франк сдулся!

потому что покупать надо было
 
Renat Akhtyamov:
потому что покупать надо было

Ты покупал???


Возможное коррекционное движение на Евре...

Дрыны по Евре на продажу сформировали на Амерах вчера, до этой сессии есть  сигнал с ТР в 21 фиге...


Чиф:


Ну и Евра на длительный период:


 
Lesorub:

Ты покупал???


Возможное коррекционное движение на Евре...

Дрыны по Евре на продажу сформировали на Амерах вчера, до этой сессии есть  сигнал с ТР в 21 фиге...


Чиф:


Ну и Евра на длительный период:


Похоже на правду
 
Renat Akhtyamov:
Похоже на правду

Этой правде тыща лет... В феврале прошлого года КУКЛ все распланировал!

[Удален]  

Пора им к МА144 возвращаться 

EUR USD  EUR USD

USD CHF  USD CHF

 
Lesorub:

Этой правде тыща лет... В феврале прошлого года КУКЛ все распланировал!

Думаю все-таки еще раз потестит кукл верха ..середина марта или апреля... и только потом вниз.... хомяков собрать... да и фонда просела... щас как раз пакет на 1.9 принимают ... примут ... ложное движение вверх... и на парик

[Удален]  
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EURUSD вероятнее в верх. Это среднесрочно. А на мелких пока во флете скорее всего.

71ed

USDJPY

JPY2d

 

Кто куда а я в низ.


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