FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 93
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну и?
Ну и ... всё отлично отработало - франк сдулся!
Ну и ... всё отлично отработало - франк сдулся!
потому что покупать надо было
Ты покупал???
Возможное коррекционное движение на Евре...
Дрыны по Евре на продажу сформировали на Амерах вчера, до этой сессии есть сигнал с ТР в 21 фиге...
Чиф:
Ну и Евра на длительный период:
Ты покупал???
Возможное коррекционное движение на Евре...
Дрыны по Евре на продажу сформировали на Амерах вчера, до этой сессии есть сигнал с ТР в 21 фиге...
Чиф:
Ну и Евра на длительный период:
Похоже на правду
Этой правде тыща лет... В феврале прошлого года КУКЛ все распланировал!
Пора им к МА144 возвращаться
EUR USD
USD CHF
Этой правде тыща лет... В феврале прошлого года КУКЛ все распланировал!
Думаю все-таки еще раз потестит кукл верха ..середина марта или апреля... и только потом вниз.... хомяков собрать... да и фонда просела... щас как раз пакет на 1.9 принимают ... примут ... ложное движение вверх... и на парик
EURUSD вероятнее в верх. Это среднесрочно. А на мелких пока во флете скорее всего.
USDJPY
Кто куда а я в низ.