FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 39

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Новозеландец продажа. Цели указаны.


 
Aleksandr Yakovlev:

Новозеландец продажа. Цели указаны.


0.7045 интереснее 

и 0.68 более долгосрочная.

Но нужно следить кто будет у руля финансов при Байдоне

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Новозеландец продажа. Цели указаны.


Привет! сработал стоп ? или всё держишься в продажах ? 

- вроде сегодня должна пойти вниз к 0.71496 

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- как бы отскок вниз   к 0.71496   а так, хочет она покорять высоты 

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 Сегодня Пятница! - хочу на Бали! 

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NZDUSDH2.png  30 kb
 

чегой-то все примолчали ?

палки ошиблись что-ли..

 

Надоело выводить...


[Удален]  
Lesorub:

Надоело выводить...


Вывел 0?
 
-1
[Удален]  

такая нудная пара - на ней с моей системой, не заработать.

NZDUSDH2 0.71496 

 
SanAlex:

такая нудная пара - на ней с моей системой, не заработать.

 

а у тебя появилась система ?

ты-ж говорил что раз в неделю их меняешь

[Удален]  

за две недели Отчёт 


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