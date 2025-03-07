FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 39
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Новозеландец продажа. Цели указаны.
Новозеландец продажа. Цели указаны.
0.7045 интереснее
и 0.68 более долгосрочная.
Но нужно следить кто будет у руля финансов при Байдоне
Новозеландец продажа. Цели указаны.
Привет! сработал стоп ? или всё держишься в продажах ?
- вроде сегодня должна пойти вниз к 0.71496
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- как бы отскок вниз к 0.71496 а так, хочет она покорять высоты
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Сегодня Пятница! - хочу на Бали!
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чегой-то все примолчали ?
палки ошиблись что-ли..
Надоело выводить...
Надоело выводить...
такая нудная пара - на ней с моей системой, не заработать.
такая нудная пара - на ней с моей системой, не заработать.
а у тебя появилась система ?
ты-ж говорил что раз в неделю их меняешь
за две недели Отчёт