FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 330
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закрыл вчерашнее..и моё глубокое сочувствие за потерю денег))))я ж писал,,я без штанов не хочу ходить
Я не думаю, что это означает остаться без штанов. Еще не вечер как говориться.
сегодня вижу отчёты - прогнозов не будет?
Я не думаю, что это означает остаться без штанов. Еще не вечер как говориться.
У тебя стоп стоял,по стопу закрылось))
Вижу тебя это радует.
фунт франк вниз пойдёт
Всем доброе утро! Объясните, пжл, в связи с чем возникло такое предположение?
С уважением, Владимир.
С чего меня радовать то должно .ты бы тоже мог уже два раза прокатится туда сюда .а насчёт того,что не вечер,,до моей цифры дойдет,зря ты пренебрегаешь линиями тренда
Всем доброе утро! Объясните, пжл, в связи с чем возникло такое предположение?
С уважением, Владимир.
С чего радовать говоришь? А что у тебя в конце предложения стоит.? Никак улыбочки.