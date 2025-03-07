FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 330

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dryun777 #:

закрыл  вчерашнее..и моё глубокое сочувствие за потерю денег))))я ж писал,,я без штанов не хочу ходить

Я не думаю, что это означает остаться без штанов. Еще не вечер как говориться.


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сегодня вижу отчёты - прогнозов не будет?

Снимок экрана 2021-10-27 063022

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Aleksandr Yakovlev #:

Я не думаю, что это означает остаться без штанов. Еще не вечер как говориться.


У тебя стоп стоял,по стопу закрылось))
 
dryun777 #:
У тебя стоп стоял,по стопу закрылось))
Вижу тебя это радует. 
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Aleksandr Yakovlev #:
Вижу тебя это радует. 
С чего меня радовать то должно .ты бы тоже мог уже два раза прокатится туда сюда .а насчёт того,что не вечер,,до моей цифры дойдет,зря ты пренебрегаешь линиями тренда
 
dryun777 #:
фунт франк вниз пойдёт

Всем доброе утро! Объясните, пжл, в связи с чем возникло такое предположение?

С уважением, Владимир.

 
dryun777 #:
С чего меня радовать то должно .ты бы тоже мог уже два раза прокатится туда сюда .а насчёт того,что не вечер,,до моей цифры дойдет,зря ты пренебрегаешь линиями тренда
С чего радовать говоришь?  А что у тебя в конце предложения стоит.? Никак улыбочки. 
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MrBrooklin #:

Всем доброе утро! Объясните, пжл, в связи с чем возникло такое предположение?

С уважением, Владимир.

Обстановка в мире..когда какой либо кризис идёт,в данный момент в Британии корона стремительно развивается,инфляция и т.д!вот короче когда всё плохо растёт франк и золото ещё))инвесторы вкладывают деньги в валюту швейцарии
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Aleksandr Yakovlev #:
С чего радовать говоришь?  А что у тебя в конце предложения стоит.? Никак улыбочки. 
Нет,не радует,,я не такой злорадный..но тренд есть тренд
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Спрыгнул я с продажи audnzd,,бай снова)
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