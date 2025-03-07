FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 46
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что и со всеми..:-) всем нужны деньги
сейчас ещё евро кому-то понадобятся и пойдёт самая жара
Понятно.......
Понятно.......
тем временем: обогреватель на EUR включили
тем временем: обогреватель на EUR включили
Как я выше говорил .....
Должен быть тест линии и долиться можно. Или на скрине я показывал. В общем выше где то ...
Как я выше говорил .....
Должен быть тест линии и долиться можно. Или на скрине я показывал. В общем выше где то ...
Прошлый тейк выбило. Но долился.
Прошлый тейк выбило. Но долился.
теперь отсюда, должна пойти верх
теперь отсюда, должна пойти верх
В принципе да)))
В принципе да)))
пара такая скучная и медленная - ну не чё! с недельку постою может что заработаю
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золото сегодня куролесит
пара такая скучная и медленная - ну не чё! с недельку постою может что заработаю
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золото сегодня куролесит
Перед все форумом заявляю. В золото больше ни ногой.
Со стороны получается прогнозировать , а в торговле не идет. Увы.
Со стороны получается прогнозировать , а в торговле не идет. Увы.
Сезонный и другие факторы, тренд сформируется к середине или даже концу февраля