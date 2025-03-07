FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 46

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Maxim Kuznetsov:

что и со всеми..:-) всем нужны деньги

сейчас ещё евро кому-то понадобятся и пойдёт самая жара

Понятно.......

 
Aleksandr Yakovlev:

Понятно.......

тем временем: обогреватель на EUR включили

 
Maxim Kuznetsov:

тем временем: обогреватель на EUR включили

Как я выше говорил .....

Должен быть тест линии и долиться можно. Или на скрине я показывал.  В общем выше где то ...

 
Ева идет к 1,21530--1,21650. От туда рассматривать шорты.
 
Aleksandr Yakovlev:

Как я выше говорил .....

Должен быть тест линии и долиться можно. Или на скрине я показывал.  В общем выше где то ...

Прошлый тейк выбило. Но долился.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Прошлый тейк выбило. Но долился.


теперь отсюда, должна пойти верх

EURGBPH2.png 001

 
SanAlex:

теперь отсюда, должна пойти верх


В принципе да)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

В принципе да)))

пара такая скучная и медленная - ну не чё! с недельку постою может что заработаю

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

золото сегодня куролесит

XAUUSDH2 001 

 
SanAlex:

пара такая скучная и медленная - ну не чё! с недельку постою может что заработаю

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

золото сегодня куролесит

 

Перед все форумом заявляю. В золото больше ни ногой.

Со стороны получается прогнозировать , а в торговле не идет. Увы.

 
Aleksandr Yakovlev:

Со стороны получается прогнозировать , а в торговле не идет. Увы.

Сезонный и другие факторы, тренд сформируется к середине или даже концу февраля

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