FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 114

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Aleksandr Yakovlev:

Район 109,300 сильный уровень. Должен быть ретест. Отскок короче.

Я там немного прикуплю.

Есть все шансы к 108 - Индикатор Паттернов и другие индикаторы, подсказывают приблизительно туда

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только надо что бы точку "D" поборола 

 
SanAlex:

Есть все шансы к 108 - Индикатор Паттернов и другие индикаторы, подсказывают приблизительно туда

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только надо что бы точку "D" поборола 

Мелко смотришь. Где то 104, с половиной.

От 110 продай и забудь на пару нелель )))

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Фунт сегодня целится к 1.37310

GBPUSDH2 1.37310

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Настрой у EURUSDH2 1.19308

EURUSDH2 1.19825

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Рискованно купил - но есть надежда на отскок к 110.335

USDJPYH2 ххх 

 
SanAlex:

Рискованно купил - но есть надежда на отскок к 110.335

 

Привет. Я бы дождался 109,300. 

Но это чисто мое мнение.

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я бы дождался 109,300. 

Но это чисто мое мнение.

Привет. - я рискнул, вроде есть какая-то логика, по Индикатору Pivot он дошёл к уровню S2, моё наблюдение - от этого уровня, основном цена разворачивается.

- ну посмотрим, день покажет. 

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Вот ещё нужно разобраться с Индикаторами - которые я слепил. Вроде уровни должны были переустановится в 8.30 - а они почему то переустановились в 10.00

--- по этому прогноз у меня сегодня, путаный- запутанный. Теперь всё нужно по новой, обдумать движение.

S2 XX  

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я бы дождался 109,300. 

Но это чисто мое мнение.

Сейчас другая картина - от 109.982 откроюсь в SELL

USDJPYH2 109.982

 
SanAlex:

Сейчас другая картина - от 109.982 откроюсь в SELL


Я вчера писал, от 110 в селл и забыть на пару недель)))

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Aleksandr Yakovlev:

Я вчера писал, от 110 в селл и забыть на пару недель)))

Вот у меня на демо - Такое совпадение как будто, они за демо деньгами гоняются - было открыто в общем 0.80, но эта позиция была 0.40 и поймалась(как он там маржин кал).

USDCHFM1  

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