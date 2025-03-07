FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 114
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Район 109,300 сильный уровень. Должен быть ретест. Отскок короче.Я там немного прикуплю.
Есть все шансы к 108 - Индикатор Паттернов и другие индикаторы, подсказывают приблизительно туда
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только надо что бы точку "D" поборола
Есть все шансы к 108 - Индикатор Паттернов и другие индикаторы, подсказывают приблизительно туда
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только надо что бы точку "D" поборола
Мелко смотришь. Где то 104, с половиной.
От 110 продай и забудь на пару нелель )))
Фунт сегодня целится к 1.37310
Настрой у EURUSDH2 1.19308
Рискованно купил - но есть надежда на отскок к 110.335
Рискованно купил - но есть надежда на отскок к 110.335
Привет. Я бы дождался 109,300.
Но это чисто мое мнение.
Привет. Я бы дождался 109,300.
Но это чисто мое мнение.
Привет. - я рискнул, вроде есть какая-то логика, по Индикатору Pivot он дошёл к уровню S2, моё наблюдение - от этого уровня, основном цена разворачивается.
- ну посмотрим, день покажет.
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Вот ещё нужно разобраться с Индикаторами - которые я слепил. Вроде уровни должны были переустановится в 8.30 - а они почему то переустановились в 10.00
--- по этому прогноз у меня сегодня, путаный- запутанный. Теперь всё нужно по новой, обдумать движение.
Привет. Я бы дождался 109,300.
Но это чисто мое мнение.
Сейчас другая картина - от 109.982 откроюсь в SELL
Сейчас другая картина - от 109.982 откроюсь в SELL
Я вчера писал, от 110 в селл и забыть на пару недель)))
Я вчера писал, от 110 в селл и забыть на пару недель)))
Вот у меня на демо - Такое совпадение как будто, они за демо деньгами гоняются - было открыто в общем 0.80, но эта позиция была 0.40 и поймалась(как он там маржин кал).