FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 325

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Lesorub #:

Двойной сигнал. Верх отработан, возьмут и низ:


щас тут находящиеся,кое какие особи напишут тебе что будет)))а мне после этих шутов и выкладыват то ничего не охото)))

 
dryun777 #:

щас тут находящиеся,кое какие особи напишут тебе что будет)))а мне после этих шутов и выкладыват то ничего не охото)))

Для начала, пускай опровергнут хоть одну картинку...

 

Следующий сигнал...


 
SanAlex #:

я вот затарился - с-час рынок обвалю 


Привет, это просто удивительно как точно спрогнозил... так можно точно все рынки обвалить...)))

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Фунт так по каналу и ползёт вниз.. только тихо что-то))
 
dryun777 #:
Фунт так по каналу и ползёт вниз.. только тихо что-то))

Фунт отработал нижнюю цель от сигнала, следующая вверху:


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Lesorub #:

Фунт отработал нижнюю цель от сигнала, следующая вверху:


Ты по дневному смотри
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Lesorub #:

Фунт отработал нижнюю цель от сигнала, следующая вверху:


Я всё равно по фунту на долгосрок встал,в шорт..но спекульнуть можно конечно))
 
dryun777 #:
Ты по дневному смотри

Тогда уж по недельному:



Хотя, далеко внизу тоже есть жирная цель...

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GBP\USD-H2               ------------------   1.36909

GBPUSDH2 1.36909

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