FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 325
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Двойной сигнал. Верх отработан, возьмут и низ:
щас тут находящиеся,кое какие особи напишут тебе что будет)))а мне после этих шутов и выкладыват то ничего не охото)))
щас тут находящиеся,кое какие особи напишут тебе что будет)))а мне после этих шутов и выкладыват то ничего не охото)))
Для начала, пускай опровергнут хоть одну картинку...
Следующий сигнал...
я вот затарился - с-час рынок обвалю
Привет, это просто удивительно как точно спрогнозил... так можно точно все рынки обвалить...)))
Фунт так по каналу и ползёт вниз.. только тихо что-то))
Фунт отработал нижнюю цель от сигнала, следующая вверху:
Фунт отработал нижнюю цель от сигнала, следующая вверху:
Фунт отработал нижнюю цель от сигнала, следующая вверху:
Ты по дневному смотри
Тогда уж по недельному:
Хотя, далеко внизу тоже есть жирная цель...
GBP\USD-H2 ------------------ 1.36909