FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 332

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dryun777 #:
Обстановка в мире..когда какой либо кризис идёт,в данный момент в Британии корона стремительно развивается,инфляция и т.д!вот короче когда всё плохо растёт франк и золото ещё))инвесторы вкладывают деньги в валюту швейцарии
Ааа, ещё забыл,главное!!!вчерашняя свеча полностью проданна!!))
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MrBrooklin #:

Пока другие думают, что Вам ответить, предположу, что валютная пара EURUSD продолжит своё движение вниз.

С уважением, Владимир.

Я тоже так же предположу)))
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EUR\USD-M30        ----- подожду её здесь 1.16435

EURUSDM30 1.16435

 
SanAlex #:

EUR\USD-M30        ----- подожду её здесь 1.16435


Надо у Саши Яковлева спросить - это его фишка


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MakarFX #:

Надо у Саши Яковлева спросить - это его фишка

EUR\USD-H1         ----  ну не знаю - пока вижу, что верх ей сегодня нужно. есть конечно пробитие вниз, -там стоп установил.

EURUSDH1  

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SanAlex #:

EUR\USD-H1         ----  ну не знаю - пока вижу, что верх ей сегодня нужно. есть конечно пробитие вниз, -там стоп установил.

  

Ты опять всё мечтаешь что пара вверх пойдет??приведи мне хоть один довод в пользу твоего предложения???единственный выход вверх этой пары,это повышение решение по ставке на этой неделе,,если поднимут!!а так ты всё время торгуешь против тренда!!
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SanAlex #:

это всё фигня - мне нужно сегодня что бы рубель упал хотя бы до 71 - баксы из под подушки нужно поменять . дом покупаю   

Ну поздравляю))
 
MakarFX #:

Надо у Саши Яковлева спросить - это его фишка


Привет. Ну, что я тут могу добавить.

Пара консолидировалась в боковом коридоре 5 дней.

А считается сильным сигналом если происходит эта консолидация от 3 и более дней.

Если был выход из нее с последующим закреплением то это говорит об одном.

Движение вниз продолжится. Как далеко не могу точно сказать.

Есть просто вероятность, что дойдет до ближайшего минимума 1,15220.

Если смотреть глобально то это 1,11700. Но это не точно.

Но о точных целях надо спрашивать Лесоруба.)))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Но о точных целях надо спрашивать Лесоруба.)))

Лесоруб топор точит

 
MakarFX #:

Лесоруб топор точит

У лесоруба баевские позиции на скрине 3258, может всякое быть в этом мире. т,е. рынке.

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