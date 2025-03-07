FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 89

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SanAlex:

а вот с золотом - не точный прогноз

 

На РБК сказали, доллар пошел в рост из-за усиления инфляции и резком удорожании 10 летних облигаций, и что так бывает перед большой заварухой... вон и Украина что-то резко зашевелилась... воевать опять надумала... так что опять россии за всех отдуваться...((

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Сергей Криушин:

На РБК сказали доллар пошел в рост из-за усиления инфляции и резком удорожании 10 летних облигаций, так бывает перед большой заварухой... вон и Украина что-то резко зашевелилась... воевать опять надумала... так что опять россии за всех отдуваться...((

я вообще в не политике и телик смотрю только развлекательные программы. - И Вам советую не смотреть на этих дураков.

 

Зашортил.


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евро на подходе к развороту от 1.21039

EURUSDM3 1.21039

EURUSDM3 0909

Файлы:
EURUSDH2_0s6r.png  48 kb
 
Aleksandr Yakovlev:

Зашортил.

Прощай внутридневная возня?)

 
SanAlex:

я вообще в не политике и телик смотрю только развлекательные программы. - И Вам советую не смотреть на этих дураков.

Как без них, если вы вне политики, то рано или поздно политики придут за вами и поставят к стенке, с древнего мира всегда было коллективное участие в политике... а без прогнозов всяких экспертов, как в тумане...хотя бы для того, чтобы понять, что они тоже всегда брешут..всё знает только Кукл и тот ошибается...)))

[Удален]  
VVT:

Когда вот эти сопли будут расти над балансом, то тогда может быть...

ну вот - подошёл месяц. за 2недели 28 000 из 50 000 руб. - И сопли здесь не причём.

итог февраль   итог февраль 2021 02

 
SanAlex:

ну вот - подошёл месяц. за 2недели 28 000 из 50 000 руб. - И сопли здесь не причём.

Отлично, моё мнение Вы знаете, а решать Вам рисковать ли этим на реале

[Удален]  
Сергей Криушин:

Как без них, если вы вне политики, то рано или поздно политики придут за вами и поставят к стенке, с древнего мира всегда было коллективное участие в политике... а без прогнозов всяких экспертов, как в тумане...хотя бы для того, чтобы понять, что они тоже всегда брешут..всё знает только Кукл и тот ошибается...)))

Прогнозы - только по Индикаторам. Все эти Куклы сами придерживаются Индикаторам. - А если придёт или прейдут, то пойду защищать Родину.  

[Удален]  
VVT:

Отлично, моё мнение Вы знаете, а решать Вам рисковать ли этим на реале

- Следующий месяц если подтвердит этот результат, перейду на реал. 

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