FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 89
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а вот с золотом - не точный прогноз
На РБК сказали, доллар пошел в рост из-за усиления инфляции и резком удорожании 10 летних облигаций, и что так бывает перед большой заварухой... вон и Украина что-то резко зашевелилась... воевать опять надумала... так что опять россии за всех отдуваться...((
На РБК сказали доллар пошел в рост из-за усиления инфляции и резком удорожании 10 летних облигаций, так бывает перед большой заварухой... вон и Украина что-то резко зашевелилась... воевать опять надумала... так что опять россии за всех отдуваться...((
я вообще в не политике и телик смотрю только развлекательные программы. - И Вам советую не смотреть на этих дураков.
Зашортил.
евро на подходе к развороту от 1.21039
Зашортил.
Прощай внутридневная возня?)
я вообще в не политике и телик смотрю только развлекательные программы. - И Вам советую не смотреть на этих дураков.
Как без них, если вы вне политики, то рано или поздно политики придут за вами и поставят к стенке, с древнего мира всегда было коллективное участие в политике... а без прогнозов всяких экспертов, как в тумане...хотя бы для того, чтобы понять, что они тоже всегда брешут..всё знает только Кукл и тот ошибается...)))
Когда вот эти сопли будут расти над балансом, то тогда может быть...
ну вот - подошёл месяц. за 2недели 28 000 из 50 000 руб. - И сопли здесь не причём.
ну вот - подошёл месяц. за 2недели 28 000 из 50 000 руб. - И сопли здесь не причём.
Отлично, моё мнение Вы знаете, а решать Вам рисковать ли этим на реале
Как без них, если вы вне политики, то рано или поздно политики придут за вами и поставят к стенке, с древнего мира всегда было коллективное участие в политике... а без прогнозов всяких экспертов, как в тумане...хотя бы для того, чтобы понять, что они тоже всегда брешут..всё знает только Кукл и тот ошибается...)))
Прогнозы - только по Индикаторам. Все эти Куклы сами придерживаются Индикаторам. - А если придёт или прейдут, то пойду защищать Родину.
Отлично, моё мнение Вы знаете, а решать Вам рисковать ли этим на реале
- Следующий месяц если подтвердит этот результат, перейду на реал.