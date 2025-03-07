FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 215
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Я с тобой как то разговаривал на счет фунт франка что он вниз полетит. Ну и кто был прав?
AUD\USD-Daily ------- Вроде целится нужно сюда 0.74859
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AUD\USD-H2 ------- сегодня скорее всего будет так! ----- 0.73683
AUD\USD-H2 0.73683 ------ походу, будет всё же так!
AUD\USD-H2 0.73683 ------ походу, будет всё же так!
интересно как то ты зашел...
Нее ребят сегодня прогнозы не работают)))канадец вверх не хочет,Ауди не понятно чего хочет,, день сегодня такой..
в мире заговорили о вероятности глобального финансового кризиса в случает банкротства Evergrand...
Задолженность 300 млрд баксов
интересно как то ты зашел...
зашёл от Pivot - так как цена преобладала выше уровня . от этого уровня хороший вход - но если цена закрепится ниже, лучше закрыть и перевернуть позицию.
Вот щас Ауди приехала к уровню . здесь всё и решится))
Есть только 1 вариант)))
Есть только 1 вариант)))
Я буду из этого диапазона искать вход в бай