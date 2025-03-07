FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 215

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Aleksandr Yakovlev #:

Я с тобой как то разговаривал на счет фунт франка что он вниз полетит. Ну и кто был прав?

Тогда я был согласен на падение,,позавчерашняя свеча дневная по этой паре на покупку закрылась,не может пара так сильно упасть
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SanAlex #:

AUD\USD-Daily      -------  Вроде целится нужно сюда  0.74859

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

AUD\USD-H2    -------  сегодня скорее всего будет так!            -----    0.73683


AUD\USD-H2 0.73683        ------ походу, будет всё же так!

AUDUSDH2 0.73683 

 
SanAlex #:

AUD\USD-H2 0.73683        ------ походу, будет всё же так!

интересно как то ты зашел...


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Нее ребят сегодня прогнозы не работают)))канадец вверх не хочет,Ауди не понятно чего хочет,, день сегодня такой..
 
dryun777 #:
Нее ребят сегодня прогнозы не работают)))канадец вверх не хочет,Ауди не понятно чего хочет,, день сегодня такой..

в мире заговорили о вероятности глобального финансового кризиса в случает банкротства Evergrand...

Задолженность 300 млрд баксов

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Renat Akhtyamov #:

интересно как то ты зашел...


зашёл от Pivot - так как цена преобладала выше уровня . от этого уровня хороший вход - но если цена закрепится ниже, лучше закрыть и перевернуть позицию.  

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Вот щас Ауди приехала к уровню . здесь всё и решится))
 
dryun777 #:
Вот щас Ауди приехала к уровню . здесь всё и решится))

Есть только 1 вариант)))

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Aleksandr Yakovlev #:

Есть только 1 вариант)))

Взял чуть на пробу))дальше пойдет докуплю
 

Я буду из этого диапазона искать вход в бай


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