FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 294

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Интересно, обсуждать брокеров нельзя , а у меня на пол страницы баннер с перцами висит, прямо посреди форума
 

План в 10 п. на седня выполнен!        


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Lesorub #:

План в 10 п. на седня выполнен!        


🤣👍
 

Бонусы теперь...


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Lesorub #:

Бонусы теперь...


Неплохо, фантиков заработал
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вот вам новый план на 700 пунктов)))


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План в 50 пунктов выполнил,,что делать то🤔..люди говорят по 10 хватает!!!??
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Бакс франк от 0.92212 шабашка в Лонг)))после отскока
 
dryun777 #:
План в 50 пунктов выполнил,,что делать то🤔..люди говорят по 10 хватает!!!??

 раздать обратно... если люди  говорят значит так и надо, только они по 10 пп сто раз берут...вот и получается значительно больше, а вообще нужно брать хотя бы половину движения в среднем где-то 28 п и ставить безубыток или недалекий тральщик включать... а там смотреть по технике или куда ветер от Кукла сильней подует...)))

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Сергей Криушин #:

 раздать обратно... если люди  говорят значит так и надо, только они по 10 пп сто раз берут...вот и получается значительно больше, а вообще нужно брать хотя бы половину движения в среднем где-то 28 п и ставить безубыток или недалекий тральщик включать... а там смотреть по технике или куда ветер от Кукла сильней подует...)))

А зачем мне половина движения,если я уверен,что могу взять всё????
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