FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 294
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План в 10 п. на седня выполнен!
План в 10 п. на седня выполнен!
Бонусы теперь...
Бонусы теперь...
вот вам новый план на 700 пунктов)))
План в 50 пунктов выполнил,,что делать то🤔..люди говорят по 10 хватает!!!??
раздать обратно... если люди говорят значит так и надо, только они по 10 пп сто раз берут...вот и получается значительно больше, а вообще нужно брать хотя бы половину движения в среднем где-то 28 п и ставить безубыток или недалекий тральщик включать... а там смотреть по технике или куда ветер от Кукла сильней подует...)))
раздать обратно... если люди говорят значит так и надо, только они по 10 пп сто раз берут...вот и получается значительно больше, а вообще нужно брать хотя бы половину движения в среднем где-то 28 п и ставить безубыток или недалекий тральщик включать... а там смотреть по технике или куда ветер от Кукла сильней подует...)))