FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 444

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mixail789 mixajlof #:
Мои мысли по EURUSD на BUY ,кто согласен, кто нет, почему ?

Ещё "немного" вниз пройдёт, не скажу почему)

 
Lesorub #:

КУКЛ накрячит всех...


И точно накрячивает... аж пиджак заворачивается...)))) хотя нет вроде как разворот пошел в обратку...)) короче туда сюда обратно лепит в панике что-то непонятное...

караул

 

   EUR_USD


 Предположительно формируется  коррекционная w- " b " , торговля в области 1300 уровня , S\R 1340 - 1270  и S\R 1375 - 1235 , вероятные активные фазы  событий во времени  01 дек.   08-10 часов по Лондону и 02 дек. 08-10 Токио ,  дальнейшая коррекция ( предположительно -  b - c ) может формироваться до конца недели.  

 

По Евре недоход до цели старого сигнала и формирование нового сигнала покупок:


 

Отработка точки входа sell по S&P500


[Удален]  

EUR\USD-H1        сегодня к вечеру к 1.12697

EURUSDH1 1.12697

 

         GBP_USD

  Н-12 , пара торгуется в ниспадающем канале , Н-3 , с 24 ноября цены стали формироваться ниже уровня 3355 с поддержкой 3260 и структурно похоже на незавершенную фигуру ТА " бриллиант".

 Уровни S\R  3355 - 3445 и 3260 - 3170 , независимо от предположении , цена будет "выходить" из недельной проторговки по отношению к ближайшим уровням. 

 
SanAlex #:

EUR\USD-H1        сегодня к вечеру к 1.12697


паламалась чё та.....

 
Dmytryi Nazarchuk #:

паламалась чё та.....

Поломался слом тренда с нисходящего на восходящий)))

И канадец вниз пойдет скоро.
[Удален]  
Dmytryi Nazarchuk #:

паламалась чё та.....

что именно поломалось? у меня робот всё держит вниз

EUR\USD-H1

EURUSDH1

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но через пол часа может их закрыть - и получит небольшой минус 

EUR\USD-M30 

EURUSDM30 2 

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