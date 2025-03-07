FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 444
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Мои мысли по EURUSD на BUY ,кто согласен, кто нет, почему ?
Ещё "немного" вниз пройдёт, не скажу почему)
КУКЛ накрячит всех...
И точно накрячивает... аж пиджак заворачивается...)))) хотя нет вроде как разворот пошел в обратку...)) короче туда сюда обратно лепит в панике что-то непонятное...
EUR_USD
Предположительно формируется коррекционная w- " b " , торговля в области 1300 уровня , S\R 1340 - 1270 и S\R 1375 - 1235 , вероятные активные фазы событий во времени 01 дек. 08-10 часов по Лондону и 02 дек. 08-10 Токио , дальнейшая коррекция ( предположительно - b - c ) может формироваться до конца недели.
По Евре недоход до цели старого сигнала и формирование нового сигнала покупок:
Отработка точки входа sell по S&P500
EUR\USD-H1 сегодня к вечеру к 1.12697
GBP_USD
Н-12 , пара торгуется в ниспадающем канале , Н-3 , с 24 ноября цены стали формироваться ниже уровня 3355 с поддержкой 3260 и структурно похоже на незавершенную фигуру ТА " бриллиант".
Уровни S\R 3355 - 3445 и 3260 - 3170 , независимо от предположении , цена будет "выходить" из недельной проторговки по отношению к ближайшим уровням.
EUR\USD-H1 сегодня к вечеру к 1.12697
паламалась чё та.....
паламалась чё та.....
Поломался слом тренда с нисходящего на восходящий)))И канадец вниз пойдет скоро.
паламалась чё та.....
что именно поломалось? у меня робот всё держит вниз
EUR\USD-H1
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но через пол часа может их закрыть - и получит небольшой минус
EUR\USD-M30