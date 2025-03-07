FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 203

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dryun777 #:
а фунта наверное на 36 ждать придётся!

Нет, на 39

 
Uladzimir Izerski #:

А ты, что уже ВСЁ?

Какой путь? Белый или рыжий?


Рыжая довольно точно отыграла свою миссию.)

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может подскажете почему мои скриншоты файлом ставятся???
 
dryun777 #:
может подскажете почему мои скриншоты файлом ставятся???

Молодой еще на этом форуме. Придется потерпеть в такой форме.

 

Кто в Аудях, еще 36 пунктов с текущих цен шортики...

И дача к Мерсу!     

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Lesorub #:

Кто в Аудях, еще 36 пунктов с текущих цен шортики...

И дача к Мерсу!     

я был в шортах..закрыл 10 минут назад

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Uladzimir Izerski #:

Рыжая довольно точно отыграла свою миссию.)

до сих пор играет))второй день перезахожу

 
Lesorub #:

Кто в Аудях, еще 36 пунктов с текущих цен шортики...

И дача к Мерсу!     

Посмотри эту свечу. Поверь, в большинстве случаев такие свечи отрабатываются как минимум на половину своего размера..


Это свеча открытия дня. И она не перекрыта Если ты понимаешь конечно о чем я говорю.

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Aleksandr Yakovlev #:

Посмотри эту свечу. Поверь, в большинстве случаев такие свечи отрабатываются как минимум на половину своего размера..


Это свеча открытия дня. И она не перекрыта Если ты понимаешь конечно о чем я говорю.

нее))вроде такое ещё не проходил)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Посмотри эту свечу. Поверь, в большинстве случаев такие свечи отрабатываются как минимум на половину своего размера..


Это свеча открытия дня. И она не перекрыта Если ты понимаешь конечно о чем я говорю.

ааа пардон))))понял))))

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