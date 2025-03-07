FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 203
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а фунта наверное на 36 ждать придётся!
Нет, на 39
А ты, что уже ВСЁ?
Какой путь? Белый или рыжий?
Рыжая довольно точно отыграла свою миссию.)
может подскажете почему мои скриншоты файлом ставятся???
Молодой еще на этом форуме. Придется потерпеть в такой форме.
Кто в Аудях, еще 36 пунктов с текущих цен шортики...
И дача к Мерсу!
Кто в Аудях, еще 36 пунктов с текущих цен шортики...
И дача к Мерсу!
я был в шортах..закрыл 10 минут назад
Рыжая довольно точно отыграла свою миссию.)
до сих пор играет))второй день перезахожу
Кто в Аудях, еще 36 пунктов с текущих цен шортики...
И дача к Мерсу!
Посмотри эту свечу. Поверь, в большинстве случаев такие свечи отрабатываются как минимум на половину своего размера..
Это свеча открытия дня. И она не перекрыта Если ты понимаешь конечно о чем я говорю.
Посмотри эту свечу. Поверь, в большинстве случаев такие свечи отрабатываются как минимум на половину своего размера..
Это свеча открытия дня. И она не перекрыта Если ты понимаешь конечно о чем я говорю.
нее))вроде такое ещё не проходил)))
Посмотри эту свечу. Поверь, в большинстве случаев такие свечи отрабатываются как минимум на половину своего размера..
Это свеча открытия дня. И она не перекрыта Если ты понимаешь конечно о чем я говорю.
ааа пардон))))понял))))