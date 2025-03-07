FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 25

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SanAlex:

фунт сначала красиво отрисует уровни - это немного вниз, потом верх к 1.37377


Будет падать 200%
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Vladimir Baskakov:
Будет падать 200%

но вроде не так далеко. у пары настрой в долго срок, бычий. 

GBPUSDWeekly

 
Vladimir Baskakov:
Будет падать 200%

потому что ты так решил, да?

обоснуй

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Renat Akhtyamov:

потому что ты так решил, да?

обоснуй

Посмотри на macd , это очевидно, пойдет за евро
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Vladimir Baskakov:
Посмотри на macd , это очевидно, пойдет за евро

по  macd  - сейчас на распутье , преобладая немного вниз

GBPUSDH1

 
SanAlex:

по  macd  - сейчас на распутье , преобладая немного вниз

недельки как?
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Renat Akhtyamov:
недельки как?

бычий уверенный

3456 

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золото как то подозрительно хочет вниз - хотя направлялся верха. теперь и не знаю, куда она хочет? 

XAUUSDH2 

 
Пост 231
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Rustam Galkeev:
Пост 231

у меня сначала недели - пока так. 

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