FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
фунт сначала красиво отрисует уровни - это немного вниз, потом верх к 1.37377
Будет падать 200%
но вроде не так далеко. у пары настрой в долго срок, бычий.
Будет падать 200%
потому что ты так решил, да?
обоснуй
потому что ты так решил, да?
обоснуй
Посмотри на macd , это очевидно, пойдет за евро
по macd - сейчас на распутье , преобладая немного вниз
по macd - сейчас на распутье , преобладая немного вниз
недельки как?
бычий уверенный
золото как то подозрительно хочет вниз - хотя направлялся верха. теперь и не знаю, куда она хочет?
Пост 231
у меня сначала недели - пока так.