FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 55
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Главное сколько завел и сколько вывел
если бы ты не прятал слитые, тогда можно было бы о чем то судить
а так - не понятно
показывать лучшее и этим тыкать в остальных не хорошо
а тот счет, который типа я слил и мониторил, вот он, скоро вытащу
в понедельник(01.02.21) на нем поставил робота, чтобы он вытянул его из просады, надоело смотреть на его мучения ;)
// вот такие вот они индикаторные системы, никакой надежды на них у меня нет...
Кто как видит ситуацию по евро\баксу ???
моё предположение что движение пойдёт вниз, после того как вернётся к уровню 50 по Фибоначчи(стрелка вниз)
План:
Кто как видит ситуацию по евро\баксу???
Цапануть бы лимиты, и ништяк...
К наступающему празднику!!!
Ну, и к мартовскому тоже:
по золоту, вроде так сегодня будет - сначала к 1821.76 а потом вниз к 1798.55
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не захотела по моему сценарию
Процесс идет...
Скоро вход по Фунту...
это же какой нужно иметь баланс с такими лотами баловаться - Вы наверное банкир ?
это же какой нужно иметь баланс с такими лотами баловаться - Вы наверное банкир?