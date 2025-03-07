FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 55

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Vladimir Baskakov:
Главное сколько завел и сколько вывел

если бы ты не прятал слитые, тогда можно было бы о чем то судить

а так - не понятно

показывать лучшее и этим тыкать в остальных не хорошо

а тот счет, который типа я слил и мониторил, вот он, скоро вытащу

в понедельник(01.02.21) на нем поставил робота, чтобы он вытянул его из просады, надоело смотреть на его мучения ;)

// вот такие вот они индикаторные системы, никакой надежды на них у меня нет...


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Кто как видит ситуацию по евро\баксу ???

моё предположение что движение пойдёт вниз, после того как вернётся к уровню 50 по Фибоначчи(стрелка вниз)

EURUSDDaily 1.14953  

 

План:

                                                            

 
SanAlex:

Кто как видит ситуацию по евро\баксу???

  

Цапануть бы лимиты, и ништяк...

                                                                            

                                                                               

 

К наступающему празднику!!!                       

                                                                        

                                                                            

 

Ну, и к мартовскому тоже:


                                                                       

[Удален]  

по золоту, вроде так сегодня будет - сначала к 1821.76 а потом вниз к 1798.55

XAUUSDM30 1821.76

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

не захотела по моему сценарию 

XAUUSDM30 xxx

 

Процесс идет...


Скоро вход по Фунту...   

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Lesorub:   

это же какой нужно иметь баланс с такими лотами баловаться - Вы наверное банкир ?  

 
SanAlex:

это же какой нужно иметь баланс с такими лотами баловаться - Вы наверное банкир?  

Вчера с Ромкой пьянствовали...       Фунта продали? Картинки выше... 
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