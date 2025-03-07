FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 64

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А это цели по фунту.


 
Есть уверенность что во вторник увидим по еве 1.20
[Удален]  
Как я и говорил Яков , евро надо покупать. Думаю не увижу мониторинг обещанный
 
Чтобы не происходило, все предрешено! И палкен нам в путь,!! 
 

Оставлю это здесь, расчёт по ИИ

Во вторник вечером сравню прогноз

4 основные пары

 


 
SanAlex:

не хочу накаркать - но очень, очень, большие шансы у фунта, к концу месяца, коснутся цены  1.42782


Сначала на 1,36 с половиной сбегает

 
По фунту с 1 апреля все будет понятно. Конечно от его роста пользы мало, но ставку они удерживают. 
 
sterva:
По фунту с 1 апреля все будет понятно.Конечно от его роста пользы мало, но ставку они удерживают. 

Давно все понятно...


 

Мда, Фунтика так и продавливают выше:

Но..., нарисовали недавно еще один разворотный сигнал... Сдается мне, что все это одна большая афера.  

 

Ну и Евра:


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