FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 64
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А это цели по фунту.
Оставлю это здесь, расчёт по ИИ
Во вторник вечером сравню прогноз
4 основные пары
не хочу накаркать - но очень, очень, большие шансы у фунта, к концу месяца, коснутся цены 1.42782
Сначала на 1,36 с половиной сбегает
По фунту с 1 апреля все будет понятно.Конечно от его роста пользы мало, но ставку они удерживают.
Давно все понятно...
Мда, Фунтика так и продавливают выше:
Но..., нарисовали недавно еще один разворотный сигнал... Сдается мне, что все это одна большая афера.
Ну и Евра: