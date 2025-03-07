FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 126
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Всем привет. По еньке сделка в селл.
EUR_USD
Целевые уровень sell - 2000 , bay - 2200 , 2140 - 2070 - локальная область флета в перспективе (1-D), область 2100 -2090 по отношению к которой в ближайшей перспективе вероятно проявление активности.
USD_CAD
(1D) - Образован канал , предположительно формируется w-4 of W-5 ( H-3) .
Пара торгуется в области 2300 - уровня , ближайшие уровни S\R 2340 и 2260 , цель bay - 2380 , sell - 2220 . вероятность активности по отношению к 2300 -уровню в перспективе времени (Н-6).
EUR\USD -- Цель на сегодня 1.19597
EUR_USD
Ближайшие S\R 2035 и 1965 , пара должна определиться в пространственном приоритете развития , цели sell - 1930 и 1860 при активной динамике ( импульсное движение) , цели bay- 2065 и 2140. Общие соображения а) флетовое движение выше 2000 - уровня и границей канала, в) формируется коррекция в вариантах движении - 0773-2348 или 1703-2148 , с) движение в bay с развитием выше границы канала.
Золото как минимум 2800$ к концу года
Иногда в профиле буду публиковать скрины торговли
Биржа другого мнения)))
Фунт метит сегодня к 1.39514
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Что там случилось ? - что за новость вышла ?
300 п. аукцион:
Евра...