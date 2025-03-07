FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 194
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Да что ж такое то. В какую ветку не заглянешь, везде борзота одна.
Еще и пытаются грязью облить. Совсем совесть потеряли. Шпана босоногая)))
Может и этот "новичок" тоже с той самой команды... зарегится здесь очень просто, мстят за что-то...))
Может и этот "новичок" тоже с той самой команды... зарегится здесь очень просто, мстят за что-то...))
Да я так то редко здесь пишу. Вроде никому дорогу не переходил и не гадил вроде.
Народ просто злой нынче. Я их понимаю.
Да я так то редко здесь пишу. Вроде никому дорогу не переходил и не гадил вроде.
Народ просто злой нынче. Я их понимаю.
Не народ нормальный был, пока Форекс был в новинку и давал несложно заработать, но в процессе борьбы за дензнаки становилось все сложней, как трейдерам зарабатывать, так и типа брокерам не давать заработать... потом еще Маркет и сигналы вообще всех увели в ту степь легких заработков за счет доверчивых и неопытных любителей быстрых денег... короче, денежный вопрос всех испортил, а завистливых сделал еще злее... потому как одним клиент хорошо идет, а другим почему-то как-то не очень...)))
Мне думается высокочастотники сильно всё подпортили своими сверх прибылями... в борьбе с ними котиры стали сильно поджимать, чтоб они не частили, а ходили ровно по линеечке с внезапными разворотами и отскоками для снятия стопов... да и что-то про их НТФ торговлю последнее время не слыхать...
Чо так скучно?
еще один прогноз на форекс. если линия желтая\ пойдет вниз а синяя вверх и цене выйдет за верхнюю красную - то покупаем. Настройки индикаторов не просите! не скажу.! смотри вложение
Чо так скучно?
Скучнее ничего не видел... солдаты виртуального секса, да еще так затянули... явно отрабатывают воинскую повинность... до этого у них были более привлекательные.. вот типа этого...
Дрова на битке...
Налетай, кому бабла!
Подход к зоне покупок (фиксация продаж):
Дрова на битке...
Думаю на кроссах в среду и четверг красиво будет)))
Высокая плотность событий, плюс ставки.
Думаю на кроссах в среду и четверг красиво будет)))
Высокая плотность событий, плюс ставки.
На пример?
Дрова на битке...
Налетай, кому бабла!