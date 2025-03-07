FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 194

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Aleksandr Yakovlev #:

Да что ж такое то. В какую ветку не заглянешь, везде борзота одна.

Еще и пытаются грязью облить. Совсем совесть потеряли. Шпана босоногая)))

Может и этот "новичок" тоже с той самой команды... зарегится здесь очень просто, мстят за что-то...))

 
Сергей Криушин #:

Может и этот "новичок" тоже с той самой команды... зарегится здесь очень просто, мстят за что-то...))

Да я так то редко здесь пишу. Вроде никому дорогу не переходил и не гадил вроде. 

Народ просто злой нынче. Я их понимаю.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Да я так то редко здесь пишу. Вроде никому дорогу не переходил и не гадил вроде. 

Народ просто злой нынче. Я их понимаю.

Не народ нормальный был, пока Форекс был в новинку и давал несложно заработать, но в процессе борьбы за дензнаки становилось все сложней, как трейдерам зарабатывать, так и типа брокерам не давать заработать... потом еще Маркет и сигналы вообще всех увели в ту степь легких заработков за счет  доверчивых и неопытных любителей быстрых денег... короче, денежный вопрос всех испортил, а завистливых сделал еще злее... потому как одним клиент хорошо идет, а другим почему-то как-то не очень...)))

Мне думается высокочастотники сильно всё подпортили своими сверх прибылями... в борьбе с ними котиры стали сильно поджимать, чтоб они не частили, а ходили ровно по линеечке с внезапными разворотами и отскоками для снятия  стопов... да и что-то про их НТФ торговлю последнее время не слыхать...

 

Чо так скучно?


[Удален]  
avtoservis #:
еще один прогноз на форекс. если линия желтая\ пойдет вниз  а синяя вверх и цене выйдет за верхнюю красную - то покупаем. Настройки индикаторов не просите! не скажу.! смотри вложение
Прогнозист блин..ты серьёзно чтоли про эти индикаторы и вход по ним🤣шутник
 
Renat Akhtyamov #:

Чо так скучно?


Скучнее ничего не видел... солдаты виртуального секса, да еще так затянули... явно отрабатывают воинскую повинность... до этого у них были более привлекательные.. вот типа этого...


 

Дрова на битке...

Налетай, кому бабла!      


Подход к зоне покупок (фиксация продаж):


 
Lesorub #:

Дрова на битке...

 Думаю на кроссах в среду и четверг красиво будет))) 

Высокая плотность событий, плюс ставки.

 
sterva #:

 Думаю на кроссах в среду и четверг красиво будет))) 

Высокая плотность событий, плюс ставки.

На пример?

[Удален]  
Lesorub #:

Дрова на битке...

Налетай, кому бабла!      


Ты как смайлики ставишь?))и!!ну его,эту крипту...по парам тоже бабло намечается😄
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