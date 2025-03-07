FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 257
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AUD\NZD-H2 ----- вижу пока - что целится к 1.05708 от туда можно и рискнуть вниз
GBP\USD-M30 --- начало борьбы - быков и медведей.
XAU\USD-M5 ------ это чудо, направляется к 1769.77
Главное не забывайте!!!кукл следит за вами!!!и как только вы покупаете,он продает..КУКЛ рядом🧐
да я знаю - хочу попробовать другую стратегию. в месте с КУКЛОМ заходить в рынок, в одну сторону с ним.
да я знаю - хочу попробовать другую стратегию. в месте с КУКЛОМ заходить в рынок, в одну сторону с ним.
да я знаю - хочу попробовать другую стратегию. в месте с КУКЛОМ заходить в рынок, в одну сторону с ним.
Тогда Героем станете!
EUR\USD-M30 ------ на данный момент, смотрит к 1.14880
EUR\USD-M30 ------ на данный момент, смотрит к 1.14880
Сейчас уйдет выше 1,15615 и потом цель 1,16700
Это я тебе как лечащий доктор КУКЛА говорю