FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 257

Новый комментарий
[Удален]  
SanAlex #:

AUD\NZD-H2       -----   вижу пока - что целится к 1.05708 от туда можно и рискнуть вниз


Я имею  небольшое падение))на спекуляцию..а там бог знает что будет))
[Удален]  

GBP\USD-M30        ---   начало борьбы - быков и медведей.

GBPUSDM30 

[Удален]  

XAU\USD-M5   ------ это чудо, направляется к 1769.77

XAUUSDM5 1769.77

[Удален]  
Главное не забывайте!!!кукл следит за вами!!!и как только вы покупаете,он продает..КУКЛ рядом🧐
[Удален]  
dryun777 #:
Главное не забывайте!!!кукл следит за вами!!!и как только вы покупаете,он продает..КУКЛ рядом🧐

да я знаю - хочу попробовать другую стратегию. в месте с КУКЛОМ заходить в рынок, в одну сторону с ним.

[Удален]  
SanAlex #:

да я знаю - хочу попробовать другую стратегию. в месте с КУКЛОМ заходить в рынок, в одну сторону с ним.

Это и есть стратегия кукла, чтоб толпа шла за ним,а потом бац и обратка 🤣
 
SanAlex #:

да я знаю - хочу попробовать другую стратегию. в месте с КУКЛОМ заходить в рынок, в одну сторону с ним.

Тогда Героем станете!


[Удален]  
Вчера с заходом Европы usdjpy резко понизился . вдруг и сегодня повторится)))надо проследить
[Удален]  

EUR\USD-M30     ------ на данный момент, смотрит к 1.14880

EURUSDM30 1.14880

 
SanAlex #:

EUR\USD-M30     ------ на данный момент, смотрит к 1.14880


Сейчас уйдет выше 1,15615 и потом цель 1,16700

Это я тебе как лечащий доктор КУКЛА говорю

1...250251252253254255256257258259260261262263264...476
Новый комментарий