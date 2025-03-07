FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 413

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Стена не пробиваемая   заклинённая силой магической.   

[Удален]  
Speculator #:

Стена не пробиваемая   заклинённая силой магической.   

Сегодня пробьет
 
Speculator #:

Стена не пробиваемая   заклинённая силой магической.   

Абра-кадабра, сим салабим, стена падиииии!!!

 
Vladimir Baskakov #:
Сегодня пробьет
 Нет в низ пойдёт!
 
Speculator #:
 Нет в низ пойдёт!
.
 

Доллар Ена в верх идет тогда Евро Доллар упадёт   

 
Speculator #:

Доллар Ена в верх идет тогда Евро Доллар упадёт   

Вот где у тебя красная линия и цена к ней подошла-- продай. 

 
Aleksandr Yakovlev #:

Вот где у тебя красная линия и цена к ней подошла-- продай. 

По USDJPU?

 
Speculator #:

По USDJPU?

да

 
Speculator #:

По USDJPU?

Нууу, взял свои п. по скальперу?

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