FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 413
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Стена не пробиваемая заклинённая силой магической.
Стена не пробиваемая заклинённая силой магической.
Стена не пробиваемая заклинённая силой магической.
Абра-кадабра, сим салабим, стена падиииии!!!
Сегодня пробьет
Нет в низ пойдёт!
Доллар Ена в верх идет тогда Евро Доллар упадёт
Доллар Ена в верх идет тогда Евро Доллар упадёт
Вот где у тебя красная линия и цена к ней подошла-- продай.
Вот где у тебя красная линия и цена к ней подошла-- продай.
По USDJPU?
По USDJPU?
да
По USDJPU?
Нууу, взял свои п. по скальперу?