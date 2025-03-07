FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 79
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что то должно произойти с EURJPY - по идее должна стрельнуть вниз
что то должно произойти с EURJPY - по идее должна стрельнуть вниз
Ну на счет стрельнуть не знаю, а то что есть сигнал на продажу это факт. И в
принципе пара уже готова к походу вниз. Для начала 123 с половиной.
Ну на счет стрельнуть не знаю, а то что есть сигнал на продажу это факт. И в
принципе пара уже готова к походу вниз. Для начала 123 с половиной.
Ну на счет стрельнуть не знаю, а то что есть сигнал на продажу это факт. И в
принципе пара уже готова к походу вниз. Для начала 123 с половиной.
Я и дал намёк - не может она зараза, весь день верх только двигаться
Яша ты не за рубль переживай, сольешь сейчас
Смотри в свое корыто, а ко мне во двор не суйся.
что то должно произойти с EURJPY - по идее должна стрельнуть вниз
картина Репина "Демка всё стерпит" :-)
Смотри в свое корыто, а ко мне во двор не суйся.
картина Репина "Демка всё стерпит" :-)
А Ваш эксперт cможет так - на демке ?
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Если так рассуждать - то тогда бессмысленный Ваш труд - по созданию Экспертов и Индикаторов. Человек при торговле может психологически не выдержать, а вот эксперт всё стерпит и картину Репина.
А Ваш эксперт cможет так - на демке ?
Так - это как ?
поставить BUY минимальным лотом, поверх эпичной сетки в продажи - наверное нет, я его плохому не учил :-)