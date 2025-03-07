FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 79

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Все готовы к падению рубля? Для этого все готово.
[Удален]  

что то должно произойти с EURJPY - по идее должна стрельнуть вниз

EURJPYM3 

 
SanAlex:

что то должно произойти с EURJPY - по идее должна стрельнуть вниз

 

Ну на счет стрельнуть не знаю, а то что есть сигнал на продажу это факт. И в 

принципе пара уже готова к походу вниз. Для начала 123 с половиной.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ну на счет стрельнуть не знаю, а то что есть сигнал на продажу это факт. И в 

принципе пара уже готова к походу вниз. Для начала 123 с половиной.

Яша ты не за рубль переживай, сольешь сейчас
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ну на счет стрельнуть не знаю, а то что есть сигнал на продажу это факт. И в 

принципе пара уже готова к походу вниз. Для начала 123 с половиной.

Я и дал намёк - не может она зараза, весь день верх только двигаться 

 
Vladimir Baskakov:
Яша ты не за рубль переживай, сольешь сейчас

Смотри в свое корыто, а ко мне во двор не суйся.

 
SanAlex:

что то должно произойти с EURJPY - по идее должна стрельнуть вниз

 

картина Репина "Демка всё стерпит" :-)

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Смотри в свое корыто, а ко мне во двор не суйся.

Если продал евро или фунт, закрывай сейчас
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

картина Репина "Демка всё стерпит" :-)

А Ваш эксперт cможет так - на демке ? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Если так рассуждать - то тогда бессмысленный Ваш труд - по созданию Экспертов и Индикаторов. Человек при торговле может психологически не выдержать, а вот эксперт всё стерпит и картину Репина. 

 
SanAlex:

А Ваш эксперт cможет так - на демке ? 

Так - это как ?

поставить BUY минимальным лотом, поверх эпичной сетки в продажи - наверное нет, я его плохому не учил :-)

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