FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 214
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Канадец 1,27350--1,27400 может дойти сегодня. После можно искать точки на продажу.
Фунт франк ждем на 1,26430 и покупаем.(бай)
ТП 1,27650 примерно или чуток выше.И на сегодня с прогнозами хватит. Буду ждать отработку.
А я лучше понаблюдаю))непонятки какие-то
Сделай по ауди бай. Стоп 60п.(по 4 зн.)
Сделаешь как минимум 1 к 2.
Спасибо потом скажешь.
Только позицию держать надо несколько дней.
И не важно, что выходные завтра. Сигнал на покупку сейчас.
Канадец 1,27350--1,27400 может дойти сегодня. После можно искать точки на продажу.
Фунт франк ждем на 1,26430 и покупаем.(бай)
ТП 1,27650 примерно или чуток выше.И на сегодня с прогнозами хватит. Буду ждать отработку.
Сделай по ауди бай. Стоп 60п.(по 4 зн.)
Сделаешь как минимум 1 к 2.
Спасибо потом скажешь.
Только позицию держать надо несколько дней.
И не важно, что выходные завтра. Сигнал на покупку сейчас.
Что то ты грубанул фунт франк))сглазишь..я вчера его 26200 брал..весь доход дневной хочешь стереть🤣
Я с тобой как то разговаривал на счет фунт франка что он вниз полетит. Ну и кто был прав?
Ок,куплю))) попробую
По фунту еще жду отработку лимитника. Скрин выше где то. Осталось 12 п. )))
Сделай по ауди бай. Стоп 60п.(по 4 зн.)
Сделаешь как минимум 1 к 2.
Спасибо потом скажешь.
Только позицию держать надо несколько дней.
И не важно, что выходные завтра. Сигнал на покупку сейчас.
Я бы не горячился
Я бы не горячился
Холодный расчет и не более.
Холодный расчет и не более.