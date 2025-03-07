FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 214

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Канадец 1,27350--1,27400 может дойти сегодня. После можно искать точки на продажу.

Фунт франк ждем на 1,26430 и покупаем.(бай)

ТП 1,27650 примерно или чуток выше.

И на сегодня с прогнозами хватит. Буду ждать отработку.
[Удален]  
А я лучше понаблюдаю))непонятки какие-то
 
dryun777 #:
А я лучше понаблюдаю))непонятки какие-то

Сделай по ауди бай. Стоп 60п.(по 4 зн.)

Сделаешь как минимум 1 к 2.

Спасибо потом скажешь.

Только позицию держать надо несколько дней.

И не важно, что выходные завтра. Сигнал на покупку сейчас.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Канадец 1,27350--1,27400 может дойти сегодня. После можно искать точки на продажу.

Фунт франк ждем на 1,26430 и покупаем.(бай)

ТП 1,27650 примерно или чуток выше.

И на сегодня с прогнозами хватит. Буду ждать отработку.
Что то ты грубанул фунт франк))сглазишь..я вчера его 26200 брал..весь доход дневной хочешь стереть🤣
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Сделай по ауди бай. Стоп 60п.(по 4 зн.)

Сделаешь как минимум 1 к 2.

Спасибо потом скажешь.

Только позицию держать надо несколько дней.

И не важно, что выходные завтра. Сигнал на покупку сейчас.

Ок,куплю))) попробую
 
dryun777 #:
Что то ты грубанул фунт франк))сглазишь..я вчера его 26200 брал..весь доход дневной хочешь стереть🤣

Я с тобой как то разговаривал на счет фунт франка что он вниз полетит. Ну и кто был прав?

 
dryun777 #:
Ок,куплю))) попробую

По фунту еще жду отработку лимитника. Скрин выше где то. Осталось 12 п. )))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Сделай по ауди бай. Стоп 60п.(по 4 зн.)

Сделаешь как минимум 1 к 2.

Спасибо потом скажешь.

Только позицию держать надо несколько дней.

И не важно, что выходные завтра. Сигнал на покупку сейчас.

Я бы не горячился


 
MakarFX #:

Я бы не горячился


Холодный расчет и не более.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Холодный расчет и не более.

Я не против бая, просто еще рано)
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