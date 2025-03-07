FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 463
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EUR\USD-H1 есть сигнал - цель 1.13243
EUR\USD-H4
Облом - двинет вниз
Цены на газ прут.
Облом - двинет вниз
Только изрядно пофлэтят ;)
может быть! только уже, почти все индикаторы готовы к низу. -Не угнаться за ними.
может быть! только уже, почти все индикаторы готовы к низу. -Не угнаться за ними.
У тебя свои разработки были, забросил?
Всё ещё разрабатываю - не могу пока додумать, как грамотно фиксировать прибыль.
У тебя свои разработки были, забросил?
Всё ещё разрабатываю - не могу пока додумать, как грамотно фиксировать прибыль.
По разворотному сигналу, если на индикаторах, как еще ;)
получается в итоге - нулевая прибыль. или небольшой минус или плюс. На заводе больше можно заработать, тогда.
получается в итоге - нулевая прибыль. или небольшой минус или плюс. На заводе больше можно заработать, тогда.