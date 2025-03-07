FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 463

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SanAlex #:

EUR\USD-H1            есть сигнал - цель 1.13243

EUR\USD-H4


Облом - двинет вниз 

EURUSDM1

 

Цены на газ прут.

Gaz

 
SanAlex #:

Облом - двинет вниз 

Только изрядно пофлэтят ;)
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Renat Akhtyamov #:
Только изрядно пофлэтят ;)

может быть! только уже, почти все индикаторы готовы к низу. -Не угнаться за ними.

EURUSDH1 2

 
SanAlex #:

может быть! только уже, почти все индикаторы готовы к низу. -Не угнаться за ними.

У тебя свои разработки были, забросил?
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
У тебя свои разработки были, забросил?

Всё ещё разрабатываю - не могу пока додумать, как грамотно  фиксировать прибыль.

Снимок экрана 2021-12-21 200244

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Renat Akhtyamov #:
У тебя свои разработки были, забросил?
Он берет десять советников, делает из них один и ... вообщем сливает
 
SanAlex #:

Всё ещё разрабатываю - не могу пока додумать, как грамотно  фиксировать прибыль.

По разворотному сигналу, если на индикаторах, как еще  ;)
Только у такой стратегии проблем'с - что торговать, тренд или флет?
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Renat Akhtyamov #:
По разворотному сигналу, если на индикаторах, как еще  ;)

получается в итоге - нулевая прибыль. или небольшой минус или плюс. На заводе больше можно заработать, тогда.

 
SanAlex #:

получается в итоге - нулевая прибыль. или небольшой минус или плюс. На заводе больше можно заработать, тогда.

Возьми широченный флет и попробуй тест. То есть чтобы тренд был по размаху меньше флета. Наклюешь потихонечку.
Практически торговля по уровням, очень похожа на Лесорубовы рельсы.
Как вариант. Не самый прибыльный, но уже кое что.
На четверке эта ветка этим жила пару лет.
Почитай через поиск - плита, плиты ;)
Но завод в приоритете останется
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