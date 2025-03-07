FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 38
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Енькины палки:
Енькины палки:
Можно раз в жизни и глазоньки разуть...
фунт сегодня хочет к верху к 1.37608
- жду её сначала у цены 1.36592 там то я, её куплю.
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ещё не привык к новому эксперту - переключил на дневной график - а линия от которой срабатывает сигнал на покупку, оказалась на баре
- и открыла мне позицию.
фунт сегодня хочет к верху к 1.37608
- жду её сначала у цены 1.36592 там то я, её куплю.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ещё не привык к новому эксперту - переключил на дневной график - а линия от которой срабатывает сигнал на покупку, оказалась на баре
- и открыла мне позицию.
сегодня выше 1.374 фантастика навеянная обилием линий. То есть чуть ниже 1.374 - плотное сопротивление
сегодня выше 1.374 фантастика навеянная обилием линий. То есть чуть ниже 1.374 - плотное сопротивление
всё идёт по плану ! идём к 1.37608
Заловить синичку...
всё идёт по плану ! идём к 1.37608
в дальнейшем может и идём, но если туда, то сегодня должно быть обратно. Штурмовщина вокруг 1.374
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нехватает мне какой-нить чисто биржевой хотя-бы демки, чтобы руками проторговать фьючи с опционами и проверить некоторые мысли. По форе дальше полдня-день плохо видно.
или чисто по внешним признакам, ёлкам с палками, но это неспортивно. Как по кругам на воде.
Заловить синичку...
Еврофунт покупка и вероятная доливка (в зеленых точках). Цели выше.