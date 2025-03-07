FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 38

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Енькины палки:


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Lesorub:

Енькины палки:


Скажи, хоть одна палка сбылась?
 

Можно раз в жизни и глазоньки разуть...  

[Удален]  

фунт сегодня хочет к верху к 1.37608

- жду её сначала у цены 1.36592 там то я, её куплю.

 

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ещё не привык к новому эксперту - переключил на дневной график - а линия от которой срабатывает сигнал на покупку, оказалась на баре

- и открыла мне позицию.

Снимок вот какого я переключил 

Файлы:
GBPUSDH2_1.37608.png  56 kb
 
SanAlex:

фунт сегодня хочет к верху к 1.37608

- жду её сначала у цены 1.36592 там то я, её куплю.

 

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ещё не привык к новому эксперту - переключил на дневной график - а линия от которой срабатывает сигнал на покупку, оказалась на баре

- и открыла мне позицию.

 

сегодня выше 1.374 фантастика навеянная обилием линий. То есть чуть ниже 1.374 - плотное сопротивление

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

сегодня выше 1.374 фантастика навеянная обилием линий. То есть чуть ниже 1.374 - плотное сопротивление

всё идёт по плану ! идём   к 1.37608

GBPUSDH2

 

Заловить синичку...


 
SanAlex:

всё идёт по плану ! идём   к 1.37608


в дальнейшем может и идём, но если туда, то сегодня должно быть обратно. Штурмовщина вокруг 1.374

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нехватает мне какой-нить чисто биржевой хотя-бы демки, чтобы руками проторговать фьючи с опционами и проверить некоторые мысли. По форе дальше полдня-день плохо видно. 

или чисто по внешним признакам, ёлкам с палками, но это неспортивно. Как по кругам на воде.

[Удален]  
Lesorub:

Заловить синичку...


Ждём мониторинг
 

Еврофунт покупка и вероятная доливка (в зеленых точках). Цели выше.


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