FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 61
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Есть зона накопления с ложным пробоем.
Дальше будет пробой нижней границы.
Цели внизу обозначены. Всем профитов.
Хороший прогноз. от двойки покупать? )
Хороший прогноз. от двойки покупать? )
Все надо смотреть по ситуации. Как цена будет себя вести в этих точках (линиях).
Иногда бывает что цена просто пролетает их и не задерживается.
Короче все по ситуации.
Все надо смотреть по ситуации. Как цена будет себя вести в этих точках (линиях).
Ну, будем посмотреть )
Ну, будем посмотреть )
Евро рванет на 1.23
А как с этим быть?
Евро рванет на 1.23
В перспективе такие планы, жду отскока докупить)
А как с этим быть?
Я продавал, посмотри по сделкам
Ааа, вон ты как. По несколько п..
Ну, тоже стратегия. Главное что в +Вот прямо сейчас продай и еще 10 п. заберешь.
Уже как то показывал подобный пример, такая картинка ничего не напоминает? А теперь переверните)
Уже как то показывал подобный пример, такая картинка ничего не напоминает? А теперь переверните)
По этой картинке только вверх.