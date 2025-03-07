FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 61

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Aleksandr Yakovlev:

Есть зона накопления с ложным пробоем.

Дальше будет пробой нижней границы.

Цели  внизу обозначены. Всем профитов.

Хороший прогноз. от двойки покупать? )

 
VVT:

Хороший прогноз. от двойки покупать? )

Все надо смотреть по ситуации. Как цена будет себя вести в этих точках (линиях). 

Иногда бывает что цена просто пролетает их и не задерживается. 

Короче все по ситуации.

 
Aleksandr Yakovlev:

Все надо смотреть по ситуации. Как цена будет себя вести в этих точках (линиях). 

Ну, будем посмотреть )

[Удален]  
VVT:

Ну, будем посмотреть )

Евро рванет на 1.23
 
Vladimir Baskakov:
Евро рванет на 1.23

А как с этим быть?


 
Vladimir Baskakov:
Евро рванет на 1.23

В перспективе такие планы, жду отскока докупить)

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

А как с этим быть?


Я продавал, посмотри по сделкам
Все меняется
 
Vladimir Baskakov:
Я продавал, посмотри по сделкам
Все меняется

Ааа, вон ты как. По несколько п..

Ну, тоже стратегия. Главное что в +

Вот прямо сейчас продай и еще 10 п. заберешь.
 

Уже как то показывал подобный пример, такая картинка ничего не напоминает? А теперь переверните)

a

 
VVT:

Уже как то показывал подобный пример, такая картинка ничего не напоминает? А теперь переверните)


По этой картинке только вверх.

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