FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 326

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Lesorub #:

Тогда уж по недельному:



Хотя, далеко внизу тоже есть жирная цель...

Лесоруб фунт катится вниз,,экономика у них расшатанна..бери лучше по тренду..сверху вниз
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Lesorub #:

Тогда уж по недельному:



Хотя, далеко внизу тоже есть жирная цель...

Я по недельному и взял))
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SanAlex #:

GBP\USD-H2               ------------------   1.36909


Бакс франк,,я скрин кидал,в минусах был!уже в плюсе .вот и хочу тебе сказать,что если ты рассчитал и считаешь что это правильно то что открыл сделку..держи и не закрывай!!я пару дней в минусе побыл по ней и ничего,не умер..это я тебе по поводу бакс канадец!!!
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dryun777 #:
Бакс франк,,я скрин кидал,в минусах был!уже в плюсе .вот и хочу тебе сказать,что если ты рассчитал и считаешь что это правильно то что открыл сделку..держи и не закрывай!!я пару дней в минусе побыл по ней и ничего,не умер..это я тебе по поводу бакс канадец!!!

USD\CAD-H2        ------ вроде сигнал верх - приходится держать. 

USDCADH2

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SanAlex #:

USD\CAD-H2        ------ вроде сигнал верх - приходится держать. 


А если бы ты в тот день по стоплоссу не закрыл!??щас был бы Профит.. Александр тебе правильно сказал..стоплосс враг🤣
 
dryun777 #:
А если бы ты в тот день по стоплоссу не закрыл!??щас был бы Профит.. Александр тебе правильно сказал..стоплосс враг🤣
Не так я говорил))) Не стоплосс враг, а КОРОТКИЙ стоплосс враг. 
 

Вот теперь можно и селл.


 

КУКЛ собирает себе жертв!


 
Lesorub #:

КУКЛ собирает себе жертв!


Не окажись в их числе....

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Aleksandr Yakovlev #:

Не окажись в их числе....

вот австралия новозеландец точно чтото не то происходит..ктото манипулирует,а что намечается не понятно..а по идее вверх должен быть

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