FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 326
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Тогда уж по недельному:
Хотя, далеко внизу тоже есть жирная цель...
Тогда уж по недельному:
Хотя, далеко внизу тоже есть жирная цель...
GBP\USD-H2 ------------------ 1.36909
Бакс франк,,я скрин кидал,в минусах был!уже в плюсе .вот и хочу тебе сказать,что если ты рассчитал и считаешь что это правильно то что открыл сделку..держи и не закрывай!!я пару дней в минусе побыл по ней и ничего,не умер..это я тебе по поводу бакс канадец!!!
USD\CAD-H2 ------ вроде сигнал верх - приходится держать.
USD\CAD-H2 ------ вроде сигнал верх - приходится держать.
А если бы ты в тот день по стоплоссу не закрыл!??щас был бы Профит.. Александр тебе правильно сказал..стоплосс враг🤣
Вот теперь можно и селл.
КУКЛ собирает себе жертв!
КУКЛ собирает себе жертв!
Не окажись в их числе....
Не окажись в их числе....
вот австралия новозеландец точно чтото не то происходит..ктото манипулирует,а что намечается не понятно..а по идее вверх должен быть