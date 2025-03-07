FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 189

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Lesorub #:

1.3669 на последней нижней картинке...    

Завтра отчёты Великобритании,лучше прогнозов выйдут по-любому)я уж в Лонг собрался вечерком встать по фунту)))
 
dryun777 #:
Завтра отчёты Великобритании,лучше прогнозов выйдут по-любому)я уж в Лонг собрался вечерком встать по фунту)))

Мне без разницы...



 
Aleksandr Yakovlev #:

А так будет по прогнозу)))


смотри ниже)

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Пара usdzar у кого нибудь доступна для торговли??у меня пишут,что возможно только закрытие позиций
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ю

вот это я рискнул 

GOLDH2 11

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SanAlex #:

ю

вот это я рискнул 


Демо?
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GBPCHF sell,,тейк-1.27500,,1.27350
 
Привет честной компании!  что-то аналитики пророчат большой шухер на следующей неделе... типа Китай может схлопнуться из-за своего главного банка, сырье резко вниз улетит, золото тоже, за ними и доллар... кто что знает по этому прогнозу...
 
Сергей Криушин #:
Привет честной компании!  что-то аналитики пророчат большой шухер на следующей неделе... типа Китай может схлопнуться из-за своего главного банка, сырье резко вниз улетит, золото тоже, за ними и доллар... кто что знает по этому прогнозу...

Если сырье и золото резко улетят вниз, то доллар - вверх

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Если сырье и золото резко улетят вниз, то доллар - вверх

на чем он вверх если нечего покупать будет... если только как прибежище пересидеть... так он все равно обесценится... не потому ли амеры все дорогие программы сворачивают... 

да и кто сильно взлетел - тот наверно и сильно шлепнется...

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