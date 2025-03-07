FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 189
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1.3669 на последней нижней картинке...
Завтра отчёты Великобритании,лучше прогнозов выйдут по-любому)я уж в Лонг собрался вечерком встать по фунту)))
Мне без разницы...
А так будет по прогнозу)))
смотри ниже)
ю
вот это я рискнул
ю
вот это я рискнул
Привет честной компании! что-то аналитики пророчат большой шухер на следующей неделе... типа Китай может схлопнуться из-за своего главного банка, сырье резко вниз улетит, золото тоже, за ними и доллар... кто что знает по этому прогнозу...
Если сырье и золото резко улетят вниз, то доллар - вверх
Если сырье и золото резко улетят вниз, то доллар - вверх
на чем он вверх если нечего покупать будет... если только как прибежище пересидеть... так он все равно обесценится... не потому ли амеры все дорогие программы сворачивают...
да и кто сильно взлетел - тот наверно и сильно шлепнется...