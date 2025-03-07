FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 401

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Vladimir Baskakov #:
Меня в личке обкладывает.
Зачем говорит ты продаешь сигнал за 30 долларов нищеброд. Я говорю, я не продаю сигнал
Не задалась торговля у него по ходу
 

вот сейчас глянул cad

Что там было Яковлев? ух прогнозист, прям уложил бас- обезьяну.

прогнозы делать нужно роботом, не то, чтобы сослаться на него, а что-бы он был, или прибыльным или нет, прибыльный, почти бесценный.

 
Vladimir Baskakov #:
Меня в личке обкладывает.
Зачем говорит ты продаешь сигнал за 30 долларов нищеброд. Я говорю, я не продаю сигнал

Красивая ты. 

 

блин, вот_ето вам делать неЧего ))

 
costy_ #:

блин, вот_ето вам делать неЧего ))

сделай вид, что турист, сделает прогноз и отберет очки с телефоном

 
Fast235 #:

сделай вид, что турист, сделает прогноз и отберет очки с телефоном

стрем какой_то

мааашки )))


 

кому игрушку )) скрипттт

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
У него же баксы, а не центы как у тебя ;)
Ааааа, пдждииии.
У тебя ж ващьпе демо ;))))
Если хочешь знать, я в этой ветке уже давно. Она самая ржачная и адреналинированная.
Веришь?
Если нет, то можем вспомнить былые времена и пообщаться примерно в том же духе.

раз ты так хочешь так и будет.!!!только зачем в этой ветке плакать??ты в другой плачь!

[Удален]  
яковлев то здесь вроде единственный адекватный..а вы два шута смотрю в каждой ветке пытаетесь кого либо задеть!!!ну как хотите,будет вам счастье!!посмеёмся!!только отвечайте там,где я вам пишу!!не скулите в этой ветке неудачники
 
Fast235 #:

вот сейчас глянул cad

Что там было Яковлев? ух прогнозист, прям уложил бас- обезьяну.

прогнозы делать нужно роботом, не то, чтобы сослаться на него, а что-бы он был, или прибыльным или нет, прибыльный, почти бесценный.

Привет. На стр.350 делал прогноз. Один из них по канадцу. Сигнал отработал на 100.

А на счет робота. Зачем?))) Я и так не плохо справляюсь)))

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