FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 401
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Меня в личке обкладывает.
вот сейчас глянул cad
Что там было Яковлев? ух прогнозист, прям уложил бас- обезьяну.
прогнозы делать нужно роботом, не то, чтобы сослаться на него, а что-бы он был, или прибыльным или нет, прибыльный, почти бесценный.
Меня в личке обкладывает.
Красивая ты.
блин, вот_ето вам делать неЧего ))
блин, вот_ето вам делать неЧего ))
сделай вид, что турист, сделает прогноз и отберет очки с телефоном
сделай вид, что турист, сделает прогноз и отберет очки с телефоном
стрем какой_то
мааашки )))
кому игрушку )) скрипттт
У него же баксы, а не центы как у тебя ;)
раз ты так хочешь так и будет.!!!только зачем в этой ветке плакать??ты в другой плачь!
вот сейчас глянул cad
Что там было Яковлев? ух прогнозист, прям уложил бас- обезьяну.
прогнозы делать нужно роботом, не то, чтобы сослаться на него, а что-бы он был, или прибыльным или нет, прибыльный, почти бесценный.
Привет. На стр.350 делал прогноз. Один из них по канадцу. Сигнал отработал на 100.
А на счет робота. Зачем?))) Я и так не плохо справляюсь)))