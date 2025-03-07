FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 318

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Sergey Lazarenko #:

Шорт скоро будет, если ничего не измениться, вниз тянет цену


я закрыл))ты вчера про газ написал и я заинтересовался..смотрю покупка ))взял на ночь))

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бакс канада вот так лучше)

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Fast235 #:

странный у вас индикатор в подвале, синий sell, красный buy)

и ещё"!!!ты не правильно его понимаешь)

 
dryun777 #:

и ещё"!!!ты не правильно его понимаешь)

продавать на красном вижу, что было бы ошибкой)

но как стохастик вполне не плохо, главное на тренд не нарваться, до американской сессии может и работает

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Fast235 #:

продавать на красном вижу, что было бы ошибкой)

но как стохастик вполне не плохо, главное на тренд не нарваться, до американской сессии может и работает

мне он и не нужен..так сверяюсь

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Sergey Lazarenko #:

ты как то прокомментируй, а то нам то не понять

Посмотри на его прогноз по канаде
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александр встал нет??я ж вчера писал))тут расчёты верны))надо ещё чуть набрать)))в этот раз думаю ниже уйдёт..пока не поздно))

 
dryun777 #:

александр встал нет??я ж вчера писал))тут расчёты верны))надо ещё чуть набрать)))в этот раз думаю ниже уйдёт..пока не поздно))

Я эту пару не торгую. Спасибо.

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Aleksandr Yakovlev #:

Я эту пару не торгую. Спасибо.

вот по ауди поздно встал.и даже не знаю что будет,когда дойдёт до верха..в этот раз в канал может и не вернутся

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AUDNZD как и предполагалось лонг
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