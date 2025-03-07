FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 318
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Шорт скоро будет, если ничего не измениться, вниз тянет цену
я закрыл))ты вчера про газ написал и я заинтересовался..смотрю покупка ))взял на ночь))
бакс канада вот так лучше)
странный у вас индикатор в подвале, синий sell, красный buy)
и ещё"!!!ты не правильно его понимаешь)
и ещё"!!!ты не правильно его понимаешь)
продавать на красном вижу, что было бы ошибкой)
но как стохастик вполне не плохо, главное на тренд не нарваться, до американской сессии может и работает
продавать на красном вижу, что было бы ошибкой)
но как стохастик вполне не плохо, главное на тренд не нарваться, до американской сессии может и работает
мне он и не нужен..так сверяюсь
ты как то прокомментируй, а то нам то не понять
александр встал нет??я ж вчера писал))тут расчёты верны))надо ещё чуть набрать)))в этот раз думаю ниже уйдёт..пока не поздно))
александр встал нет??я ж вчера писал))тут расчёты верны))надо ещё чуть набрать)))в этот раз думаю ниже уйдёт..пока не поздно))
Я эту пару не торгую. Спасибо.
Я эту пару не торгую. Спасибо.
вот по ауди поздно встал.и даже не знаю что будет,когда дойдёт до верха..в этот раз в канал может и не вернутся