FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 182

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dryun777 #:
Йена пытается упасть чтоли))из-за биржи рыбалка так и обломалась😂

Рыбалка это только начало)))

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И по индикаторам на Форексе,что-то всё больше убеждаюсь,что они бестолковые..стал уже применять свечной анализ и линии по)держек сопротивлений.. может я просто не те индикаторы смотрел...кто даст совет по индикаторам?
 
dryun777 #:
И по индикаторам на Форексе,что-то всё больше убеждаюсь,что они бестолковые..стал уже применять свечной анализ и линии по)держек сопротивлений.. может я просто не те индикаторы смотрел...кто даст совет по индикаторам?

Для повышения своего рейтинга создай теьу по индикаторам. Тебе многие напишут)))

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А теперь думаю GBPUSD в Лонг можно до завтра))
 
dryun777 #:
А теперь думаю GBPUSD в Лонг можно до завтра))

Через минуту селл.

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Aleksandr Yakovlev #:

Через минуту селл.

38400 buy
 
Lesorub #:
Лосеводам по USDJPY...

И все таки в моменте я прав оказался.

И как писал выше, здесь продажа.


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Aleksandr Yakovlev #:

И все таки в моменте я прав оказался.


Я продал 109,950...встал в шорт на audchf-0.67740 и Лонг gbpusd1,38199.австралиец в минуса)))
 
dryun777 #:
Я продал 109,950

Ты же вроде продал 110,120 примерно

Скрин в студию пожалуйста.
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SanAlex #:

GBP \ USD - H2    скорее всего будет так - цель на завтра   1.38793

да! так и произошло. - только почему они разворачиваются у моей линии, при этом не берут меня с собой

GBPUSDH2 rtt

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