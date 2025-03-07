FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 182
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Йена пытается упасть чтоли))из-за биржи рыбалка так и обломалась😂
Рыбалка это только начало)))
И по индикаторам на Форексе,что-то всё больше убеждаюсь,что они бестолковые..стал уже применять свечной анализ и линии по)держек сопротивлений.. может я просто не те индикаторы смотрел...кто даст совет по индикаторам?
Для повышения своего рейтинга создай теьу по индикаторам. Тебе многие напишут)))
А теперь думаю GBPUSD в Лонг можно до завтра))
Через минуту селл.
Через минуту селл.
Лосеводам по USDJPY...
И все таки в моменте я прав оказался.
И как писал выше, здесь продажа.
И все таки в моменте я прав оказался.
Я продал 109,950
Ты же вроде продал 110,120 примерноСкрин в студию пожалуйста.
GBP \ USD - H2 скорее всего будет так - цель на завтра 1.38793
да! так и произошло. - только почему они разворачиваются у моей линии, при этом не берут меня с собой