FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 300

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Vladimir Baskakov #:
Н4 

ты чо бабло выводишь, к сливу готов что-ль? Сегодня сольешься, или завтра? Или на днях?

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Sergey Lazarenko #:

ты чо бабло выводишь, к сливу готов что-ль? Сегодня сольешься, или завтра? Или на днях?

Да нет, в отличие от тебя, нет такой привычки, готовиться к сливу.
Наверно Герчик вас к этому сразу подготавливает
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Vladimir Baskakov #:
Я купил, куда он катит у тебя чудо

эхх не удалось на сигарет заработать по евре)))

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Следите за фунтом,, погружение не избежно..при том ещё в Великобритании новый штамп короны нашли .к локдауну дело идёт
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Фунт франк уже можно брать потихоньку
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dryun777 #:

эхх не удалось на сигарет заработать по евре)))

Ну куда мне до тебя-то
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Vladimir Baskakov #:
Ну куда мне до тебя-то
Продавай евру лучше в долгосрок
 

Прикупил тут маляську.


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SanAlex #:

EUR\USD         - H4       ----- смотрит аж сюда  1.17291

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

я запланировал вот так - сначала вниз сходить а потом верх 

EUR\USD-H1         ----- что то не куда она не хочет - запланировал одно, а получается ничья 

EURUSDH1 MM  на 2 пачки Мальборо заработал 

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Aleksandr Yakovlev #:

Прикупил тут маляську.


Зряя
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