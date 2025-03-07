FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 300
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Н4
ты чо бабло выводишь, к сливу готов что-ль? Сегодня сольешься, или завтра? Или на днях?
ты чо бабло выводишь, к сливу готов что-ль? Сегодня сольешься, или завтра? Или на днях?
Я купил, куда он катит у тебя чудо
эхх не удалось на сигарет заработать по евре)))
эхх не удалось на сигарет заработать по евре)))
Ну куда мне до тебя-то
Прикупил тут маляську.
EUR\USD - H4 ----- смотрит аж сюда 1.17291
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
я запланировал вот так - сначала вниз сходить а потом верх
EUR\USD-H1 ----- что то не куда она не хочет - запланировал одно, а получается ничья
на 2 пачки Мальборо заработал
Прикупил тут маляську.