FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 430
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EURAUD - sell
EURAUD - sell
Тест новой системы, профит по тралу
AUDNZD - Buy
По итогу, открыл кросс EURNZD
Невнимательность, система тестируется, это первые 2 сделки по ней
EURAUD - sell
Привет Виталий. По поводу селл у меня сомнения.
Но так как ты просто тестируешь, тогда не страшно.
Два квадрата. В первом- импульс вверх и не было перебития.
Во втором импульс вниз и перебитие было восходящим движением.
Так же надо учитывать что цена вышла с зоны накопления(не большой) в
которой так же видно силу восходящего движения.
А цель примерно 1,57500
По итогу, открыл кросс EURNZD
Хотел найти хедж, но пока этого делать не буду, так-как получился кросс
Если будет убыток, тогда буду искать выход, а так, закрою мелкую прибыль и буду более внимателен
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P.S. Закрыл +11, не стал рисковать сделками не по плану
EUR\USD-H1 -------- хочет продолжить падение к 1.11997 = второй сценарий - пробитие( 1.12642 ) томатной линии с пальчиком, сменит направление верх.
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Вот индикаторы от которых получаю эти линии . Индикаторы -Лепил их для себя - работают и ладно.
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есть настройка для линии - подобрать расстояние(по умолчанию- 0.0001 ) для линии - чуть выше пальчика
Да, все верно. Только пробитие не 1,1264, а 1,1286
Да, все верно. Только пробитие не 1,1264, а 1,1286
Почему?
Зеркальный уровень1,12860-1,12900
Зеркальный уровень
Это кто тебя надоумил
Я высказал свое мнение по тому, как я вижу график. Не более того.