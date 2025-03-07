FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 430

Новый комментарий
 

EURAUD - sell


 
Vitaly Muzichenko #:

EURAUD - sell

Vitaly Muzichenko #:

Тест новой системы, профит по тралу

AUDNZD - Buy

По итогу, открыл кросс  EURNZD

Невнимательность, система тестируется, это первые 2 сделки по ней


 
Vitaly Muzichenko #:

EURAUD - sell


Привет Виталий. По поводу селл у меня сомнения. 

Но так как ты просто тестируешь, тогда не страшно.

Два квадрата. В первом- импульс вверх и не было перебития.

Во втором импульс вниз и перебитие было восходящим движением.

Так же надо учитывать что цена вышла с зоны накопления(не большой) в 

которой так же видно силу восходящего движения.

А цель примерно 1,57500

 
Vitaly Muzichenko #:

По итогу, открыл кросс  EURNZD

Хотел найти хедж, но пока этого делать не буду, так-как получился кросс

Если будет убыток, тогда буду искать выход, а так, закрою мелкую прибыль и буду более внимателен 

---

P.S. Закрыл +11, не стал рисковать сделками не по плану


[Удален]  

EUR\USD-H1  -------- хочет продолжить падение к 1.11997 = второй сценарий - пробитие( 1.12642 ) томатной линии с пальчиком, сменит направление верх.  

EURUSDH1 1.11997 Снимок экрана 2021-11-24 030937.png

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вот индикаторы от которых получаю эти линии . Индикаторы -Лепил их для себя - работают и ладно.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

есть настройка для линии - подобрать расстояние(по умолчанию- 0.0001 ) для линии - чуть выше пальчика

Снимок экрана 2021-11-24 035940  

Файлы:
01_CCI_ATR_CCI.mq5  37 kb
01_Turning_point.mq5  37 kb
CCI_ATR_CCI.mq5  15 kb
Turning_point.mq5  60 kb
 

Да, все верно. Только пробитие не 1,1264, а 1,1286


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Да, все верно. Только пробитие не 1,1264, а 1,1286


Почему?и зачем рисовать эти фигуры Малевича?
 
Vladimir Baskakov #:
Почему?

Зеркальный уровень

1,12860-1,12900
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Зеркальный уровень

Это кто тебя надоумил
 
Vladimir Baskakov #:
Это кто тебя надоумил

Я высказал свое мнение по тому, как я вижу график. Не более того.

1...423424425426427428429430431432433434435436437...476
Новый комментарий