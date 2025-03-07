FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 295
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А зачем мне половина движения,если я уверен,что могу взять всё????
Ну если есть такая уверенность, то надо брать все 100500%... а чо мелочиться все в карман и на Канары или... хоть даже на Луну...)))
Ну если есть такая уверенность, то надо брать все 100500%... а чо мелочиться все в карман и на Канары или... хоть даже на Луну...)))
Неплохо, фантиков заработал
Что, перцы так и висят??? Прямо посреди?
Всего понемногу и так сойдёт!
Вот и я про то: стал меньше брать... и почему-то стало гораздо больше в результате оставаться, главное, как я понял, не гнаться за горизонтом... и горизонт переставает удаляться...)))
Что, перцы так и висят??? Прямо посреди?
Созревает урожай из перцев, кто ж так сильно хочет наперчить... да вообще-то, перцы для крутых перцев... скоро видимо большой урожай собирать из прибылей с гроздьями гнева...))))
Через 45 минут тикать нужно с рынкета...
Через 45 минут тикать нужно с рынкета...
Хорошая стратегия, из десяти убыточных сделок показывать одну прибыльную
Ага...
Ага...
Перцев повесили, посередине...