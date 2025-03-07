FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 295

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dryun777 #:
А зачем мне половина движения,если я уверен,что могу взять всё????

Ну если есть такая уверенность, то надо брать все 100500%... а чо мелочиться все в карман и на Канары или... хоть даже на Луну...)))

[Удален]  
Сергей Криушин #:

Ну если есть такая уверенность, то надо брать все 100500%... а чо мелочиться все в карман и на Канары или... хоть даже на Луну...)))

Всего понемногу и так сойдёт!
 
Vladimir Baskakov #:
Неплохо, фантиков заработал

Что, перцы так и висят??? Прямо посреди?  



 
dryun777 #:
Всего понемногу и так сойдёт!

Вот и я про то: стал меньше брать... и почему-то стало гораздо больше в результате оставаться, главное, как я понял, не гнаться за горизонтом... и горизонт переставает удаляться...)))

 
Lesorub #:

Что, перцы так и висят??? Прямо посреди?  



Созревает урожай из перцев, кто ж так сильно хочет наперчить... да вообще-то, перцы для крутых перцев... скоро  видимо большой урожай собирать из прибылей с гроздьями гнева...))))

 

Через 45 минут тикать нужно с рынкета...


[Удален]  
Lesorub #:

Через 45 минут тикать нужно с рынкета...


Хорошая стратегия, из десяти убыточных сделок показывать одну прибыльную
 
Vladimir Baskakov #:
Хорошая стратегия, из десяти убыточных сделок показывать одну прибыльную

Ага...



[Удален]  
Lesorub #:

Ага...



Стейт бро
 

Перцев повесили, посередине...

                    

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