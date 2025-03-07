FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 319
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Японская йена, внутри-дня, Тренд на Юг в ускорении, удалось в откате прорваться..
USD\CAD-H2 ----- наверное не удачно зашёл - сейчас выбьет по стоп лосю
USD\CAD-H2 ----- наверное не удачно зашёл - сейчас выбьет по стоп лосю
У меня стопы стоят на 1,22800 ориентировочно.
А это тем, кто интересуется этим.
У меня стопы стоят на 1,22800 ориентировочно.
не хочу много на этой паре терять - я так попробовал, повезёт не повезёт
не хочу много на этой паре терять - я так попробовал, повезёт не повезёт
Если зажимать цену в узкий коридор (ограничивая стопом), то 100% выбьет.
Капец просто.
Полагаю, накрячат мишек...
USD\CAD-H2 ----- наверное не удачно зашёл - сейчас выбьет по стоп лосю
Капец просто.