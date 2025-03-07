FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 319

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Японская йена, внутри-дня, Тренд на Юг в ускорении, удалось в откате прорваться..

 

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USD\CAD-H2          ----- наверное не удачно зашёл - сейчас выбьет по стоп лосю

USDCADH2

 
SanAlex #:

USD\CAD-H2          ----- наверное не удачно зашёл - сейчас выбьет по стоп лосю


У меня стопы стоят на 1,22800 ориентировочно.

 

А это тем, кто интересуется этим.


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Aleksandr Yakovlev #:

У меня стопы стоят на 1,22800 ориентировочно.

не хочу много на этой паре терять - я так попробовал, повезёт не повезёт

 
SanAlex #:

не хочу много на этой паре терять - я так попробовал, повезёт не повезёт

Если зажимать цену в узкий коридор (ограничивая стопом), то 100% выбьет.

 

Капец просто.


 

Полагаю, накрячат мишек...


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SanAlex #:

USD\CAD-H2          ----- наверное не удачно зашёл - сейчас выбьет по стоп лосю


Мдааа.. короче слов нет)))
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Aleksandr Yakovlev #:

Капец просто.


Дибиллы..народ же богатый..надо чтоб обнищал
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